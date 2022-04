Faloon Larraguibel vuelve a aclarar rumores de una ruptura con Jean Paul Pineda

Faloon Larraguibel, recientemente eliminada del estelar “Aquí se baila”, de Canal 13, salió al paso nuevamente ante sus seguidores de redes sociales para revelar la situación sentimental con su esposo, el futbolista Jean Paul Pineda.

Faloon Larraguibel apareció sola en el escenario del programa. “No sé dónde está ahora, no está aquí en el canal”, señaló el...👇https://t.co/usuG1oYtVR — Publimetro (@PublimetroChile) April 27, 2022

No es la primera vez que la figura de Zona Latina debe responder a las dudas de sus seguidores en Instagram, que ya en otras ocasiones le han consultado respecto de un posible distanciamiento con su marido, situación que la mediática siempre ha tratado de responder con sinceridad.

La aclaración de Faloon

Y en esta ocasión, donde la animadora abrió una caja de preguntas en su red social, otra vez salió a responder ante la consulta de una seguidora respecto de si ella estaba “con el papá de tus hijos o estás soltera”.

“Mi estado civil es casada para todos aquellos que preguntan. Se repite mucho esa pregunta (...) mi estado civil es casada”, recalcó la mediática, quien sin cuestionar el inusitado interés por su vida sentimental, no quiso profundizar en si su marido sigue con la familia o se encuentra distanciado de ella.

Cabe recordar que hace un tiempo, tanto Pineda como Larraguibel reconocieron tener problemas de pareja, derivados de una infidelidad reconocida por el futbolista y que llevó a la animadora a tratar con profesionales médicos. Hecho que reconoció una vez que fue invitada al “Podemos Hablar” de CHV.

“Fue un dolor muy grande, estuve tratándome con psiquiatra”, dijo en aquella oportunidad Faloon, quien también recordó en una publicación de Instagram el proceso que debió afrontar tras el reencuentro con su marido.

Faloon Larraguibel respondió en sus redes sociales a los rumores de separación con su esposo. Fuente: Instagram.

“Qué difícil responder esto. Yo me amo, para mí soy la mejor, soy maravillosa y me lo creo y me lo repito todo el tiempo y soy feliz con mis buenos momentos y malos momentos. Así es la vida. ¿No?”.