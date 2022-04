China Suárez reconoció su debilidad con el amor: “Soy muy enamoradiza”

Eugenia “La China” Suárez causó impacto en Argentina luego de reconocer esta semana, en medio de una entrevista con motivo de su debut como cantante, que se reconoce con una persona “muy enamoradiza”.

Las dos policías fueron acusadas de vender fotos y videos eróticos a través de una plataforma online👇https://t.co/HWh1oGWKnc — Publimetro (@PublimetroChile) April 27, 2022

Fue durante la promoción del tema “El juego del amor”, que interpreta junto a Santi Celli, que la expareja de Benjamín Vicuña, y quien en los últimos meses ha sido vinculada a varios amoríos y relaciones furtivas con los futbolistas Mauro Icardi y Rodrigo de Paul, reconoció estar en una etapa de reconocimiento personal.

El nuevo camino de la China Suárez

“Estoy en un momento de mi vida particular, cumpliendo treinta años, algo que me sacudió un poco pero no por sentirme vieja. Es pensar en dónde estoy parada, quiénes son mis amigos, quiénes son mis afectos reales, con quién quiero compartir el resto de mi vida”, señaló la actriz a lanacion.com.ar, quien ha debido lidiar con las críticas de los medios de espectáculos de su país por involucrarse con hombres casados y emparejados, luego de la crisis que derivó en su separación de Vicuña el año pasado.

LEE MÁS: “Son el mal”: China Suárez hizo descarnada crítica contra “el acoso y la carnicería mediática”

LEE MÁS: Estalla nuevamente el “Wandagate”: aseguran que China Suárez trató de contactarse con Mauro Icardi

“(Debo) replantearme mi rol de madre, cómo soy, qué les doy a mis hijos y qué me dan ellos. Además, es un tiempo de replanteo de la carrera, hacia dónde quiero ir, qué personajes quiero hacer”, prosiguió.

En ese camino es que la actriz reconoció que su canción representa su actual momento de vida, donde el amor es un eje relevante de su vida.

LEE MÁS: China Suárez desmiente tener conflictos con la madre de Benjamín Vicuña

“También hablo de amor, no lo puedo evitar. Porque soy muy enamoradiza y sufrimos, sufrimos por sufrir”, cerró.