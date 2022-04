Patricia Maldonado por revelación de condición sexual de exministro Paris: “Me importa un soberano perno”

Este fin de semana el exministro de Salud Enrique Paris, reveló su condición sexual, generando en su mayoría, empatía y felicitaciones.

El pediatra de 73 años contó que durante su época de estudiante, luego de terminar su beca de pediatría en el Hospital Calvo Mackenna, viajó a Bélgica, y ahí, mientras planificaba casarse junto a su polola, decidió que era momento de contarle.

En entrevista con la revista Sábado de El Mercurio, señaló que “yo ya tenía 35 años y estando allá me di cuenta de que no iba a hacer una vida con una mujer. No fue fácil, porque como hijo mayor yo tenía una carga y como había sido educado en los jesuitas, también tenia muy fuerte el tema de la culpa”.

Al respecto en su programa “Las Indomables”, Patricia Maldonado abordó el tema.

“¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué gana con esto? Porque vamos a hablar del profesional, él es considerado un excelente profesional, que es eso lo que a mí me interesa, a mí me interesa que él sea bueno y espléndido en su profesión”, comenzó su reflexión la panelista.