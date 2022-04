¿Naya Fácil está embarazada?: mostró en su Instagram que compró un test

La influencer Naya Fácil siempre se las arregla para hacer noticia en sus redes sociales. Porque a su confesión con el problema con el tusi, su semana sin consumir, ahora se suma un test, pero no cualquiera, sino que uno de embarazo.

A través de sus stories, Fácil dejó ver cómo compraba la prueba de embarazo, sólo mencionando que la vendedora era amorosa.

Storie de Naya Fácil

Y luego como si nada mostró que se comía un completo, sin mediar más información.

Naya y el tusi

Hace dos fines de semana, Naya Fácil, confesó que tiene problemas con el tusi (cocaína rosa), lo que provocó un debate respecto a la presencia de esa droga en las calles.

“Últimamente llevo saliendo caleta, y no sé. El otro día estuve sacando la cuenta de cuánto tiempo le hago al tuti (cocaína rosa), y le hago hace más o menos dos años ya”, dijo.

“Me está pasando algo raro” continuó, para empezar a contar el difícil momento que está atravesando por culpa de la droga. “Ahora ya no soy tan borracha, estoy muy metida en la vola del tuti”

Además, aclaró que “para que les voy a mentir, yo no compro, a mi me regalan. Al lado donde llego, me regalan”, enfatizó y que ahora cada vez que tiene salidas nocturnas consume un poco. “La primeras veces era normal, un poco (..) ahora si no hay tuti no se vacila”.

[ Naya Fácil confesó que tiene problemas con el tusi: “Si no me salgo yo misma de esta hue..., no sé dónde puedo parar” ]