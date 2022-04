La emoción de Fran García-Huidobro tras historia de Pancho Solar y su madre en Aquí se Baila

La noche del lunes se emitió un nuevo capítulo de Aquí se Baila.

En el espacio de Canal 13 ocurrió un conmovedor momento, luego de la presentación de Pancho Solar y Xiomara Herrera.

Tras su performance, la producción sorprendió a ambos al mostrarles saludos de sus familiares.

En ese sentido, Solar quedó visiblemente emocionado tras las palabras de su madre, quien señaló que siempre le dio gusto que su hijo bailara con Xiomara.

La emoción de la jurado

“Con mi mamita hace dos o tres años que no la veo. Tener la sorpresa de que me salude me conmovió mucho”, señaló el bailarín.

Tras esto, afirmó que gracias a su tía Silvia está en la danza, porque ella tomó el rol de madre para él.

Aquí se Baila (Captura Canal 13)

Previo a entregar su evaluación, Fran García-Huidobro le preguntó por qué no veía a su madre.

Ante esto, Solar le respondió que ella vivía en Iquique y que debido a la pandemia no pudieron verse.

Las palabras del bailarín conmovieron a la jurado, quien pidió ir a abrazar al participante al escenario.

“El tema madre me toca”, aseguró la actriz, quien se dio finalmente un abrazo con Solar, Xiomara y Sergio Lagos.