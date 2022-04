“Hola, soy hija tuya”: Coco Legrand revela que hace dos años se enteró que tiene otra hija

En un nuevo capítulo de “De tú a tú”, Coco Legrand reveló que hace tan solo dos años se enteró de la existencia de otra hija. “Tuve algunos amores cuando era mas cabro, pero lo supe después”, comenzó a relatar.

“Fue maravilloso, fue otro regalo divino… se me acerca y me dice ‘hola, soy hija tuya’”, detalló el comediante durante la conversación con Martín Cárcamo.

Según detalló Legrand, inmediatamente le ofreció someterse a un examen de ADN, que arrojó como resultado un 99,9% de compatibilidad.

“Todo funciono mágicamente, todos mis hijos están muy allegados a ella y ella muy allegada a sus hermanos, se integraron todos muy rápido”, agradeció el comediante.

En la entrevista, el humorista chileno habló de cómo la relación con su padre lo motivó a ser un padre presente para sus hijos. Rememoró que conoció a su padre biológico a los 15 años, por su necesidad de saber quién era su progenitor, hermano del ex presidente Gabriel González Videla.

“Hola, soy Alejandro González, hijo tuyo”, le habría dicho a su padre, quien fue cariñoso con él en el momento, sin embargo nunca tuvo la decisión de conocerlo más. Pese a eso, Coco Legrand señala que nunca le guardó rencor, debido a la buena relación con su padrastro, Amado Paredes, quien según declara, sería su verdadero padre, pues es quien lo formó y le dio el amor real de un papá.

“No me vuelvo a subir más a una moto”

En el capítulo de este domingo, además contó detalles del grave accidente que tuvo en su moto el pasado 2 de octubre, que le hizo perder parte de su pierna izquierda y tener que someterse a rehabilitación para volver a caminar.

Según detalló, el humorista se encontraba en un encuentro de motoqueros “Harlistas”. Bajando por el camino La Pirámide se le cruzó un auto que pasó a exceso de velocidad. .

“Debe haber ido por lo menos a 140 o 150 km por hora y pasa a 20 cm de mi moto, entonces me asusto, me corro hacia a berma y adelante en la berma había una barra metálica. Me saqué la cresta y media, salí volando casi cuatro metros”, reveló Legrand.

Respecto de su accidente, señala haberse salvado por milagro: “Ese era el día de los Ángeles Custodios, y estaban los Ángeles Custodios, me quisieron venir a ver y a salvarme. Cuatro jóvenes se bajan de un auto, pensé que eran estudiantes de medicina o bomberos, y eran bomberos”

Los jóvenes le dieron los primeros auxilios ante el grave accidente y lo asistieron hasta la llegada de la ambulancia.

Producto de este accidente, Coco Legrand decidió regalar su moto a un viejo amigo y dejar su pasión después de su primera caída.