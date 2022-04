“Esto no lo sabe nadie”: Cami lanza inédita revelación sobre la vez que hizo audición a The Voice Chile

La noche del domingo se estrenó en CHV el primer capítulo de The Voice Chile.

En el espacio, en donde son coaches Yuri, Cami, Beto Cuevas y Gente de Zona, comenzaron con las audiciones a ciegas.

Allí se presentó Catalina Fernández, una joven que padece trastorno de personalidad y quien interpretó “La gata bajo la lluvia” de Rocío Durcal.

A los pocos segundos, los cuatro coaches giraron sus sillas, para luego alabar su presentación.

“¿Cuál es la historia de esa gran voz?”, le preguntó Yuri.

“Primero, estar en ese escenario para mi partió siendo súper difícil, sufro un trastorno de personalidad y antes de estar aquí estuve todo el día en crisis. Y mi importancia de esto, es que igual estoy aquí. La verdad del hecho de cantar así de fuerte es porque saco todo para afuera”, destacó la participante.

“Perdona, cómo fue estar en crisis todo el día y luego venir acá, porque el escenario es un lugar para canalizar hermoso, es un templo. Te entiendo, porque sufro de ansiedad desde que tengo 9 años y el remedio para mi ansiedad fue cantar desde chica”, le señaló Cami.

“Bueno, yo trabajo cantando en las calles por lo mismo, porque es mi terapia”, afirmó Fernández.

Las palabras de Cami

“Conecté mucho con tu voz desde el principio. Sentía como que sacabas desde abajo de la tierra algo y eso es súper especial porque nos conecta a todos al presente. La música es un tipo de meditación, no la entendemos, pero tú nos hiciste a todos entrar acá, a tu mundo”, le señaló la cantante.

En ese sentido, indicó que “me encantaría poder trabajar contigo porque para mi las energías son super importantes y tienes una energía hermosa que hay que redireccionarla y toda esa intensidad que filtras por un lugar hay que direccionarla a otro lugar y trabajar en la voz, en la interpretación y que no solamente nos cantes, sino que también te cantes a ti que es lo más importante, porque tienes la voz para ganar”.

The Voice Chile (Captura CHV)

Posteriormente, Fernández eligió a Yuri para estar en su equipo. Y tras volver la intérprete de “Maldita Primavera” a su puesto, destacó a la participante. “¿Cómo canta esta mujer? Y antes tenía un ataque. ¿Cómo?”

“Yo la entiendo. Esto no lo sabe nadie, pero el día que yo audicioné al programa, 15 minutos antes yo me iba, estaba yéndome del canal”, expresó Cami.

“De hecho, cuando uno ve en el video y acá al lado tengo marcada las lágrimas del maquillaje. Me paro arriba del escenario y se me ve la carita de terror absoluto y yo abro la boca para cantar y es como que me transformo en otro personaje. Es magia, es magia”, concluyó.

Cabe recordar que Cami logró el segundo lugar en The Voice Chile, en donde se hizo conocida y posteriormente desarrolló su carrera.