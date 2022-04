Marcela Vacarezza respondió a malos comentarios por foto familiar: “No tengo por qué recibir sus malas energías”

Durante la jornada de este sábado, Marcela Vacarezza decidió realizar un fuerte descargo en redes sociales luego de recibir fuertes comentarios tras subir foto familiar de baúl de los recuerdos.

Todo comenzó con una publicación que realizó hace algunos días en redes sociales, donde se le puede ver a la mujer con sus tres hijos, Martina, Florencia, Vicente y Rafael Araneda hace más de 10 años.

“#TBT 2012 Pensábamos que la familia estaba completa. Éramos felices, pero faltabas tú Benji querido. Hoy SÍ estamos completos”, escribió en aquella ocasión en su cuenta de Instagram.

Solamente pasaron un par de minutos para que la postal se llenara de comentarios, a lo que la comunicadora respondió: “Subí esta foto y me agredieron diciendo que era discriminadora y otras cosas irreproducibles, porque no salía mi hijo Benji”, empezó a detallar la psicóloga.

“Muy pocos se dieron el tiempo de leer. Si no soy de su agrado no me siga, es fácil. No tengo por qué recibir sus malas energías”, escribió.

“¡Gracias! Me quedo con los miles buena onda. El resto bloqueado. Cariños”, concluyó la publicación.

Recordemos que Benji lleva solamente un par de años en la vida de los Araneda-Vacarezza, ya que recién en el 2020 dieron a conocer la adopción legal del menor, quien hasta ahora se ha ganado un lugar en la familia de la expanelista de SQP.