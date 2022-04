Betsy Camino dijo basta y aclaró su situación sentimental: “Ya paren de inventar, ya es too much”

Solamente hace un par de semanas empezó el rumor que Betsy Camino estaría teniendo un romance con un exchico reality. Sin embargo, estos dichos molestaron a la exparticipante de “Aquí se Baila” y se descargó con todo en sus redes sociales.

Supuestamente, el hombre misterioso sería nada menos que Marco Ferri, el ex de Aylén Milla, con quien habría compartido un par de bailes en una fiesta en la capital.

Este registro fue compartido por la cuenta de @realityculiao, conocida página en Instagram que saca a la luz diferentes chismes del mundo de la farándula chilena.

“Hay un rumor sobre unos besitos acaremalados esa noche en el vip que involucra a Marco Ferri y adivinen quién es la otra involucrada porque ni yo me lo imaginé”, escribió la página en aquella ocasión.

La furiosa aclaración de Betsy

A partir de estos rumores en las redes, Betsy Camino decidió salir a callar a los rostros que opinaban de ella.

“Hello, y de buenas, ni cojones... ni cojones de buena. Perdón la expresión, pero ahora estoy acá en mi salón trabajando y me mandan esta noticia”, partió señalando en el registro que ella misma tituló como “emput....”, comenzó a relatar la cubana.

Asimismo, añadió que “hace un año que me involucran sentimentalmente con alguien, yo no digo que sí ni digo que no porque realmente a mí me vale verg... ese tema porque estoy soltera, estoy disfrutando muchísimo de mi soltería, conociendo personas, pasándola increíble, y estoy muy a full con todo lo que es mi trabajo”.

“Me carga muchísimo que los programas de farándula que están tan interesados en la vida de nosotros las figuras públicas, solamente publiquen los amoríos y cuando uno se manda un condoro, pero cuando Betsy Camino abre su salón, ningún programa de farándula vino acá, y los invité”, aclaró molesta.

Recordemos que la exMaster Chef inauguró su salón de belleza en la comuna de Providencia, en donde invitó a algunos rostros de televisión.

Finalmente, cerró con la siguiente reflexión: “Siento que este año me han dado durísimo sobre el tema amoroso y wey, ya paren de inventar, ya es too much (...) En estos mismos momentos yo estoy soltera pero tengo un culit... y me lo están espantando y seguro el hue... tiene su culito, su esposa o no sé, y están dejando la cag...”.