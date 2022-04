Naya Fácil tras confesar su problema con el tusi: “Quiero ser otra, quiero salir de esto y es bacán estar lúcida”

El fin de semana pasado, la influencer Naya Fácil, confesó que tiene problemas con el tusi (cocaína rosa), lo que provocó un debate respecto a la presencia de esa droga en las calles.

“Últimamente llevo saliendo caleta, y no sé. El otro día estuve sacando la cuenta de cuánto tiempo le hago al tuti (cocaína rosa), y le hago hace más o menos dos años ya”, dijo.

“Me está pasando algo raro” continuó, para empezar a contar el difícil momento que está atravesando por culpa de la droga. “Ahora ya no soy tan borracha, estoy muy metida en la vola del tuti”

Además, aclaró que “para que les voy a mentir, yo no compro, a mi me regalan. Al lado donde llego, me regalan”, enfatizó y que ahora cada vez que tiene salidas nocturnas consume un poco. “La primeras veces era normal, un poco (..) ahora si no hay tuti no se vacila”.

[ Naya Fácil confesó que tiene problemas con el tusi: “Si no me salgo yo misma de esta hue..., no sé dónde puedo parar” ]

Los días de limpieza de Naya

La noche de este miércoles, Fácil se refirió nuevamente al tema, ya cerrando su confesión.

“No quiero hablar más del tema, lo único que quiero decir es que esta es una realidad, no me juzguen, no me critiquen, esto se ve en las discos, nada más que lo reconocí públicamente y no lo reconocí con orgullo, sino que con vergüenza”, precisó.

La influencer además dijo que no duerme porque sus mejores ideas nacen de noche.👇https://t.co/IRSITDDMKb — Publimetro (@PublimetroChile) April 19, 2022

“Quiero ser otra Naya, quiero salir de esto, voy a hacer lo posible y es bacán estar lúcida, no le hagan a esa moda de mierda, los van a llevar a la perdición”, dijo.

“Esta hue** está controlando a todos los adolescentes, yo esta semana he retomado mis compromisos, ayer me dieron ganas y por eso mi hermana se quedó conmigo”, confesó.