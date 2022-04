Jean Philippe sorprende con saludo a Pamela Díaz en “Aquí se Baila”

Pamela Díaz se lució en “Aquí se Baila”, junto al bailarín Matías Falcón. Se presentaron con una coreografía al ritmo de “Santería”, de Lola Indigo, Danna Paola & Denise Rosenthal.

Tras su presentación, Sergio Lagos le mostró un saludo especial de su exnovio, Jean Philippe Cretton, donde éste partió bromeando que Chile es un país generoso si Pamela baila en la TV, pero alabó su dedicación para lograr lo que quiere y terminó deseándole que no se caiga.

“Recibí esta invitación para poder saludar a Pame, y no me puedo negar a eso porque siempre que tenga la oportunidad le voy a desear lo mejor”, dijo Cretton.

[ ¿Volvieron?: Captan a Pamela Díaz y Jean-Philippe Creton paseando de la mano ]

“Aplicar todos los esfuerzos posibles para que las cosas salgan. No me cabe duda de que esta no va a ser la excepción, y vas a dar el máximo para que cada coreografía salga lo mejor posible. Te mando un besote y no te caigas, por favor, no te caigas”, precisó.

Consultada por Sergio acerca de su estado sentimental actual con Cretton, Pamela replicó que fue un “rico regalo”, pero no va a hablar del tema. “Yo sé que a Jeanphi le cuesta esto, le mando un beso. Nos queremos mucho y siempre nos vamos a apoyar”, dijo.

¿Volvieron?

El domingo recién pasado se viralizó un registro en el que se veía a Pamela Díaz y Jean-Philippe Cretton paseando de la mano.

La pareja confirmó su quiebre a principios de marzo, sin embargo ambos habían asegurado que mantenían una buena relación de amigos y seguían en contacto.

Según reveló la cuenta “Reality Culiao”, la pareja se ve en ánimo “más que amigos”, paseando cariñosos por Kidzania con sus hijas.