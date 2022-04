China Suárez desmiente tener conflictos con la madre de Benjamín Vicuña

Eugenia “La China” Suárez utilizó esta semana sus redes sociales para aclarar a sus seguidores los rumores que hace un tiempo levantaron los medios argentinos de una mala relación con la madre de su expareja, Benjamín Vicuña.

La actriz argentina, frecuente foco noticioso de la prensa de espectáculos de su país, debido a su separación de Vicuña y su supuesto affaire amoroso con el futbolista Mauro Icardi, ahora saltó a la palestra por una mala relación con Isabel Luco, quien en palabras de programas televisivos de farándula, habría contratado a un equipo de abogados para velar por los intereses económicos de su hijo y la eventual pérdida de patrimonio familiar en favor de la transandina.

La relación de la China Suárez con su exsuegra

En ese contexto fue que Suárez quiso aclararle a sus seguidores de Instagram que, más allá del hecho concreto de haberse ido de la casa que, antes de decidir separarse de Vicuña, le compró el actor nacional, su relación con su exsuegra no era tan conflictiva como especulan los medios de su país.

“¿Es verdad que te llevas muy mal con tu exsuegra?”, fue la pregunta que aprovechó la China para aclarar la polémica en su red social.

“Falso. La amo”, afirmó enfática la actriz, quien con una fotografía donde aparece con su hija Magnolia Vicuña y Luco, aseguró que la madre del actor chileno “siempre fue tan buena conmigo y con mis hijos”.

Eugenia "La China" Suárez negó tener una mala relación con Isabel Luco. Fuente: Instagram.

“Hemos compartido viajes, salidas, todo”, aclaró Suárez, quien en otra de las historias de su cuenta de Instagram reconoció sentirse abrumada por tanta exposición mediática de sus problemas sentimentales.

“A veces sufro mucho y me meto para adentro. No sé otra manera de hacerlo”, explicó la actriz, quien de esa forma trató de evidenciarle a sus seguidores que estas últimas semanas no han sido de las mejores para ella.

