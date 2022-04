Beatriz Alegret y su romance con Sebastián Saldaña: “Se me declaró como si fuera un relato de fútbol”

Por décadas, la argentina Beatriz Alegret fue la compañera sentimental del conocido actor Adriano Castillo, una relación de la que el año pasado se conoció, por ambas partes, de su fin.

Mientras Castillo, el inolvidable “Compadre Moncho”, ha dado cuenta de su nueva vida en soltería recorriendo, como es su costumbre, los más conocidos sectores del Gran Santiago, su expareja vive un segundo aire amoroso de la mano de otro viejo conocido, pero del mundo del periodismo deportivo.

Siempre me gustó Betty (Alegret). Yo era conocido en esa época, la Betty era vedette, pero yo estaba muy lejos de la farándula. Era difícil entrar. — Sebastián Saldaña

El relato de amor de Saldaña a Alegret

Sebastián Saldaña, conocido en las décadas de los noventa y dos mil como “El poeta del gol”, un comunicador que logro notoriedad en diversos canales nacionales gracias a su peculiar forma de relatar los partidos del fútbol chileno y su relación con los futbolistas nacionales.

¿Pero cómo fue que un hombre dedicado al mundo deportivo llegó a la vida de la vedette argentina? El propio Saldaña se apresuró a revelarlo este lunes en una entrevista con lun.com.

Tomo esta relación como una bendición. No me podía ir de la vida sin conocer este amor tan lindo. — Beatriz Alegret

“Siempre me gustó Betty. Yo era conocido en esa época, la Betty era vedette, pero yo estaba muy lejos de la farándula. Era difícil entrar. Ella después entró en la relación con Adriano Castillo. Cuando terminó esa relación, después de un tiempo largo, prolongado, le ofrecí hacer un dúo de humor juntos”, recuerda el periodista, quien estos últimos meses le dio un giro a su vida profesional de la mano de la comedia. Una instancia que le permitió llegar a Alegret. Primero como colega de trabajo y luego como el amor de la argentina.

“Pasaron unos años y curiosamente la Betty también estaba buscando una pareja de humor. Ella quería una partner mujer, pero la convencí de que lo hiciéramos juntos. Y empezamos a ensayar. Así partimos con el show ‘El poeta del gol está Alegret’, que va de la mano con nuestra relación de pareja”, aseguró el comunicador.

Respecto del momento en que decidió dar el paso y revelarle sus sentimientos a Beatriz, el periodista aclaró que lo hizo fiel a su estilo: con un sentimental relato de fútbol.

“A lo Bielsa, con todo. No me acuerdo específicamente (la fecha). Le tiré una talla y le relaté un pedazo de mi locura por ella. Todo en la vida se puede relatar, hasta un campeonato de pool. Debe haber sido algo como ‘Qué linda que estás, quiero disfrazarme de frac para verte sonreír, de las manos tomadas mientras mi voz desgarrada te dice cuánto he esperado, cuánto tiempo ha pasado para decir que te amo, que eres bella. Déjame instalarme en el balcón de tus ojos y desde ese paraíso ofrecer la mejor mirada que tengo llena de amor por ti’”, cuenta.

Se declaró así, para todo es un relator de fútbol. Lo relata todo, es muy entretenido y lindo escucharlo. — Beatriz Alegret

Su relato es refrendado por la artista, quien asegura vivir una experiencia soñada con el periodista.

El nuevo amor de Beatriz Alegret

“Se declaró así, para todo es un relator de fútbol (...) se me declaró como si fuera un relato de fútbol. Lo relata todo, es muy entretenido y lindo escucharlo. La verdad es que estoy feliz, tomo esta relación como una bendición. No me podía ir de la vida sin conocer este amor tan lindo”, dice, al paso que reconoce que tras ese encuentro laboral “se dio algo hermoso”.

“Quizás nunca me había enamorado, así que estoy viviendo algo bonito. No me esperaba esta sorpresa. Soy muy feliz”, cerró la argentina.