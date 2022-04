Benjamín Vicuña se sincera sobre sus separaciones con Pampita y China Suárez: “Es una cag... gigante”

Benjamín Vicuña se refirió a sus separaciones con Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “China” Suárez, hablando además sobre su nueva relación con Eli Sulichin.

El actor chileno estuvo invitado en el programa argentino Podemos Hablar de Telefé, en donde el intérprete pasó al “punto de encuentro” cuando el animador pidió que se acercaran “los que piensan que pueden tener una buena relación con su ex”.

Tras esto, Vicuña afirmó que “separarse es una cagada gigante, pero también hay que poner en perspectiva, y creo que reciclando y dándole una vuelta, estamos todos de acuerdo cual es el ideal, tampoco es bueno bajar línea”.

“Yo también empatizo y entiendo al tipo que está re caliente, que no quiere volver a ver a su mujer, yo he visto casos realmente horrorosos, de gente que se me acerca y me cuenta algún episodio de violencia, hay tantas historias”, relató.

De igual manera, el actor indicó sobre sus rupturas que “la verdad que las mías están infladísimas, tergiversadas y amplificadas por lo mediático, pero dentro de todo no dejan de ser separaciones desde el amor, desde dos personas que asumen un fracaso o no, como que fuera una mala palabra fracaso, un final”.

Posteriormente, Benjamín Vicuña señaló que “yo viví una separación donde mis papás fueron como muy radicales, mis papás se separaron y yo no los vi juntos nunca más. O sea, era el tipo que tocaba la bocina a las 8 de la mañana y había que bajar, nunca más los vi saludarse”.

“Estoy a años luz de eso, pero esa imagen del papá que tocaba la bocina que ni siquiera quería acercarse a su casa, o a la que fue su casa, te habla un poco de un resentimiento que como niño te das cuenta. Entonces, creo que cada uno se tiene que ir acomodando, buscando una manera, si puedes celebrar un Año Nuevo todos juntos, maravilloso. Si no podés, no podés. Todas las separaciones, no son todas iguales ni nada, pero creo hay una cosa de tiempo, al principio hay un dolor que necesitas también distancia, porque hay enojo y frustración”, expresó.

Su presente

Vicuña afirmó además que mantiene una buena relación con el actual esposo de Pampita, Roberto García Moritán.

“Lo que debe ser terrible, que le pasa a algunos amigos míos que lo veo y digo gracias a Dios que a mí no me tocó eso, hay pibes que se vuelven loco con la figura paterna del hombre que entra a lo que era tu casa. Ese baile gracias a Dios yo no entré, porque te inseguriza muchísimo, como hay muchos fantasmas”, agregó.

Finalmente, el actor chileno confirmó su relación con Eli Sulichin, manifestando que está de novio y que la conoció en el bautismo de su hijo.

“Son otros tiempos, esto es reciente, son seis o siete meses, y estamos en otro momento de la vida”, concluyó.

