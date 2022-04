Dino Gordillo recordó a su hijo a dos meses de su fallecimiento: “El show debe continuar”

Solamente han pasado algunas semanas desde que el humorista Dino Gordillo dio la noticia de que uno de sus hijos falleció. Sin embargo, a través de una entrevista, el humorista contó detalles sobre cómo fue subirse al escenario solo minutos después de enterarse de la trágica muerte.

En una conversación con El Mercurio, el comediante recordó que decidió presentarse el mismo día que conoció la noticia porque era lo que “él hubiese querido”.

Aldo Guzmán, de 42 años, era el nombre de su retoño que murió el pasado 21 de febrero, esto mientras el humorista estaba presentándose en el norte de nuestro país.

“Estaba en una presentación en Vicuña cuando me avisaron que había fallecido. Sólo el alcalde sabía y me ofreció suspender todo el show, pero yo no quise”, recuerda.

“Me subí porque le prometí a mi hijo que en paz descanse, a mi ángel, que me iba a subir al escenario porque él habría estado muy feliz… y el show debe continuar”, añadió.

De igual manera, Dino aseguró que como familia, hicieron lo posible por apoyar a Aldo en sus momentos más críticos, pero los problemas lo superaron y decidió suicidarse.

“Él tenía problemas de drogadicción. A mi hijo yo lo adoraba, pero tenía su problema y eso hay que aceptarlo”, enfatizó.

“Es que cuando tú tienes al lado el apoyo diario no te pasa eso, pero cuando no lo tienes… esta gente lo que más necesita es la piel, contención”, explicó.

Aún así, el humorista compartió una información confidencial con el medio, en donde contó que recientemente se enteró que su hijo revisaba todas sus rutinas humorísticas.

“Ahora incluso supe, y me emocionó mucho al enterarme, que él veía todos los días mis rutinas. Eso me lo contó mi nieta que tiene 15 años”, cerró.