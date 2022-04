Helhue Sukni prende las alarmas: está internada con líquido y pus en los pulmones

Helhue Sukni estaba completamente desaparecida y nadie sabía por qué, hasta ahora: está internada porque tiene líquido y pus en los pulmones.

“La noche del domingo para el lunes fue terrible, con más de 39 grados de fiebre. Me entró un virus o una bacteria, porque todavía no sé”, explicó, haciendo un mea culpa, ya que no fue de inmediato a un centro asistencial para revisarse.

“Me hicieron un escáner a los pulmones, y sería algo que se metió por la garganta. Me atacó los bronquios y el pulmón. Ahí tengo líquido y pus” , explicó.

La abogada explicó que aún no tiene diagnóstico: “Tengo la zor**, en todas las cuerdas vocales, en la garganta tenía así (inflamado) lleno de pus, la laringe y faringe igual. Ha sido terrible”, dijo desde la Clínica Alemana.

El cigarro

Sus seguidores coincidían en que tenía que dejar el cigarrillo, de hecho, la abogada sí precisó que no ha podido fumar.

De hecho Sukni precisó que no sabe cómo ha logrado estar sin probar el cigarro.