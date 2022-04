Gala Caldirola desclasifica historia tras casual encuentro con Leonardo DiCaprio

Gala Caldirola fue la última invitada al programa Pero con Respeto.

En el espacio de CHV, conducido por Julio César Rodríguez, la modelo española abordó diferentes temas, siendo uno de ellos su encuentro casual con Leonardo DiCaprio en Ibiza, en suelo hispano.

“¿Es cierto o es un mito que Leonardo (DiCaprio) te vio y te invitó un espumante?”, le preguntó al respecto el también animador del matinal Contigo en la Mañana.

“Sí, hace muchos años, cuando estaba en Ibiza”, partió diciendo al respecto la exparticipante del reality “Volverías con tu ex”.

En ese sentido, Caldirola precisó que el actor de cintas como Titanic, El renacido y Los infiltrados la invitó a “solamente un espumante, nada más. De hecho él estaba con una chica, una modelo rubia guapísima”.

El periodista le consultó eso sí a Gala si DiCaprio se acercó a ella coqueteándola. “no, solo me invitó a tomar un espumante, no me joteó, él estaba con una chica. Me saludó, bla bla bla, dos palabritas”, respondió la española.

“¿No se te ocurrió pedirle un Titanic?”, le consultó al respecto Rodríguez.

“Te voy a ser super honesta, yo creo que en ese momento y con el Leonardo DiCaprio que yo conocí, el Titanic no sé... estaba medio mal cuidado, un poquito dejado”, afirmó Caldirola.

“No estaba como el Leonardo DiCaprio de la película”, indicó la española, agregando que “lo cual no le quitaba mérito a mi admiración por su trabajo. Me parece un actor increíble”.

No es la única celebridad que conoce

Tras esto, Julio César Rodríguez le preguntó si además del mencionado intérprete, conoció a alguna otra celebridad de fama mundial.

“A Naomi Campbell conocí en una ocasión y me encantó conocerla porque es único, es preciosa, preciosa, preciosa, muy divertida, muy simpática, le gusta mucho la fiesta”, afirmó Gala.