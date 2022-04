“Mi intención es desenmascararlo”: Exesposa de Mauricio Israel, revela cuánto dinero le debería el comentarista

La exesposa de Mauricio Israel, Debbie Valle, volvió a criticar al comentarista deportivo, asegurando que le debe millones de pesos.

Cabe recordar que hace unos días el rostro de TV+, en donde es parte del programa Círculo Central, estuvo invitado en Pero Con Respeto en CHV.

El comentarista deportivo explicó por qué retornó al país en entrevista con Julio César Rodríguez en PCR👇https://t.co/8Ebey6zVj6 — Publimetro (@PublimetroChile) March 29, 2022

Allí, en conversación con Julio César Rodríguez, Israel afirmó que “tengo muchas deudas que saldar, las económicas están saldadas, pero las personales no. Tengo que saldar deudas como hijo, que las estoy haciendo, por eso estoy con mis padres y por eso decidí quedarme, para estar con ellos y de hecho, estoy viviendo con ellos”.

Tras esto, Valle señaló a Glamorama que “las deudas que el saldó y por las que a él le preguntan y como él me lo dijo, son las deudas de Chile. Y él responde al pie de la letra, según dice, que en Chile no le debe a nadie”.

“Acá en Colombia, a mí en lo personal, me dejó con deudas económicas. No emocionales. Deudas que aún están pendientes que él me responda”, manifestó.

Debbie Valle respondió a los dichos del comentarista deportivo en la entrevista con Julio César Rodríguez👇https://t.co/p2AMiNqCPA — Publimetro (@PublimetroChile) March 30, 2022

“Lo único es que es su palabra contra la mía, porque las deudas figuran a nombre mío, no de él. Acá en Colombia a él no le prestarían plata por no ser colombiano. Y bueno, me respalda ahora los chats donde él se comprometía a pagarme”, expresó en dicha oportunidad.

“Mi intención es desenmascararlo”

En esta ocasión, en conversación con Página 7, la mujer afirmó que “mi intención es desenmascararlo”. “A mí no me da miedo hablar, echar al agua a Mauricio. No me interesa, porque hoy no me mantiene, no me da plata para comer, entonces ¿por qué tendría que tener miedo a decir las cosas?”, afirmó.

Debbie Valle indicó tras la entrevista que Israel dio a PCR, “Mauricio no me volvió a contestar el celular. Me tiene bloqueada, está molesto”.

Acorde a lo señalado por la mujer, las deudas del comentarista deportivo con ella iniciaron cuando a él le habrían congelado las cuentas en Estados Unidos por no pago de impuestos.

“Empezó con los mismos problemas que en Chile, no estaba pagando lo que le correspondía”, indicó.

En ese punto, manifestó que “no recibió plata durante un año y le tocó venirse a Cali, porque tuvo que entregar su departamento. Durante un año no tuvo un peso, acá no aportó ni un dólar”.

Valle señaló que “cuando a él le empezaron a soltar un poco más de plata, dijo ‘vámonos a vivir a una casa un poco más grande, cambiemos el auto, compremos otro’, pero todas estas cosas no se dan sin que yo firme… todos estos préstamos que se hicieron están en mi estado económico”.

La mujer aseguró además que Israel le adeuda alrededor de 26 millones de pesos chilenos.

“En enero de 2019 él me llama y me dice ‘Debbie acabo de salir del banco y me dijeron que me congelaron mis cuentas en Israel. No sé qué pasa, estoy desesperado, sentado, llorando en un parque. No sé qué voy a hacer, tengo que llamar a mis hermanos, porque me va a tocar irme a Chile’”, relató.

En ese sentido, afirmó que “él está en Chile ahora, porque en Israel le congelaron sus cuentas”.

Valle aseguró además que también asume parte de su responsabilidad por la situación en la que se encuentra, indicando que “yo no soy una víctima, me desespera que me tengan pesar”.

Finalmente, resaltó que Mauricio Israel “me provoca mucha rabia, cero compasión. Me duele, pero la plata la estoy dando por perdida. No me da miedo hablar”.

El citado medio consignó que intentó comunicarse con el comentarista deportivo, pero que desde TV+ señalaron que “no se referirá al tema”.