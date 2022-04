Gala Caldirola deja en claro encuentro con Mauricio Pinilla en bar capitalino

El encuentro entre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla en un taquillero bar del sector oriente de Santiago, encendió las alertas en los periodistas de la prensa rosa, quienes rápidamente hicieron match y especularon sobre un supuesto affaire.

Para confirmar el supuesto amorío, el programa Me Late telefoneó a la modelo española y le consultaron si el encuentro con el exseleccionado nacional fue pura amistad o algo más.

Ante la pregunta metiche, estilo “Doctora Cahuín”, Gala respondió con su dulce voz, pero de manera enfática.

“No estoy en un romance con nadie. El día que tenga una relación con alguien yo misma lo contaré”, dijeron desde el programa de Daniel Fuenzalida, agregando que “Cuando he tenido una relación he sido bien transparente en contarlo. ¿Por qué no lo haría ahora?”, respondió sin hacerse mayores problemas la expareja de Mauricio Isla.

Además, según contó el periodista Francisco Halzinki, Gala dijo que “no estoy con nadie. Estoy muy tranquila en mi soltería cuidando de mi hija, de mi trabajo y de ser feliz. De verdad el día que tenga una relación será porque me hace feliz y yo misma lo contaré”, complementó, agregando que ella siente que “hay una fijación con verme de novia con alguien, pero no es el caso. De momento no estoy de novia con nadie, así que no sé qué tan necesario es que me involucren con alguien”.

Mauricio Pinilla y Gala Caldirola | Fuente: Instagram (Caro Acevedo)

El encuentro

El encuentro tuvo lugar el 5 abril en el Bar Alonso, epicentro de la farándula, ubicado en la comuna de Vitacura.

“Estaba yo con la Yulien en una despedida y fuimos un rato al bar Alonso. Ahí coincidimos que estaba él (Pinilla) con unos amigos en común. Se pusieron hablar y hubo risas, pero nada más”, contó Caldirola,

Mauricio Pinilla, en tanto, no quiso dar explicaciones, ya que recientemente se dio a conocer su quiebre amoroso con Gissella Gallardo.

.