Mary Rose McGill se recupera de operación tras caída en el Teatro Oriente

La socialité Mary Rose McGill fue operada en el Hospital de la Fach, luego de la fuerte caída que sufrió a la salida de un concierto de los Solistas de Zagreb en el Teatro Oriente de Providencia y que le provocó una fractura en el húmero, el pasado 1 de abril.

“Está regio ahora. La operación fue un éxito”, contó una de su amigas, según dio cuenta Glamorama.

El medio informó que “en el círculo familiar de la también figura habitual de galas benéficas, no quisieron referirse al estado de salud de Mary Rose. Solamente sostuvieron que está en franca recuperación y no hay motivos de preocupación”.

La figura habitual de galas benéficas de 88 años será dada de alta entre el martes y miércoles de esta semana.

No soy socialité

“Eso es una siutiquería, lo inventó alguien aquí que no tenía idea de idiomas. De partida, la palabra no tiene nada de francés, esta es una palabra norteamericana socilite (sin acento en la e) y que se refiere a personas que dedican parte de su vida a hacer obras benéficas. Son mujeres cuyos maridos tienen una gran fortuna y mucha generosidad. Aquí en Chile eso no existe, así que yo no soy ni lo uno ni lo otro”, dejó en claro en una entrevista en La Tercera, especificando que (soy) “una señora mayor que trata de colaborar y nada más”.

En dicho reportaje, contó cuál fue el evento que más le gustó y con qué personalidad de alta alcurnia se codeó.

“Fue en Londres cuando estuve invitada a un Garden Party en Buckingham Palace. Era una fiesta a la hora del té y ahí conocí a la reina Isabel”, le contó a la periodista Monserrat Álvarez en el programa La poca vergüenza, de radio Paula FM.

Además, agregó que le encantaba bailar, jugar tenis y hacer pilates.

“Hago pilates 4 veces a la semana y de vez en cuando juego tenis, claro que ahora no es como antes, tengo un profesor que es un amor y me lanza la pelota, pero no me hace correr demasiado porque si no, no agarro ninguna (risas)”, reveló el año 2012.