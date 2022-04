Daniela Palavecino reveló el uso que le dará a su placenta cuando nazca su hijo

La actriz Daniela Palavecino cuenta los días para dar a luz a su hijo Luka y mientras ello no acontece, estas últimas semanas ha entregado un detallado avance de su estado de gravidez a sus seguidores de redes sociales.

Ya sea a través de sus reconocidos clips humorísticos o fotografías del avance de su embarazo, Palavecino ha dejado en evidencia en su cuenta oficial de Instagram de la ansiedad que le genera el nacimiento de su bebé junto a su pareja, el actor y modelo Deniss Rakovich.

El destino de la placenta de Daniela Palavecino

Y estos últimos días sorprendió a sus fanáticos al revelar lo que hará con la placenta de su hijo una vez que se concrete el parto.

Tiene muchos beneficios, te ayuda a recuperarte del parto, sobre todo a nivel hormonal. — Daniela Palavecino

Lo hizo a través de un Live de Instagram, donde le contó a su amiga y también actriz, Rocío Toscano, que una cercana le aconsejó encapsular el órgano.

La puedes echar como carne y hacerte smoothies o batidos en la mañana para tomar y la echas ahí, pero yo prefiero en cápsulas. — Daniela Palavecino

“Tiene muchos beneficios, te ayuda a recuperarte del parto, sobre todo a nivel hormonal”, reconoció Daniela, quien especificó el tratamiento que se le da a la placenta para convertirla en un alimento digerible para las madres.

“Parece que uno tiene que avisar a la clínica para que te la guarden, refrigerarla. Después de eso tiene un proceso en que la limpian, la ponen a hervir como cinco minutos, se deshidrata, la muelen y la ponen dentro de cápsulas”, dijo.

“Lo otro es que la puedes echar como carne y hacerte smoothies o batidos en la mañana para tomar y la echas ahí, pero yo prefiero en cápsulas”, afirmó la actriz, quien reconoció a su colega que pese a que no come carne, se alimentará de su propia placenta.

“Yo no como carne, y sé que no es lo mismo porque es mía y no es que sea un animal para mí”, finalizó.