¿Te has acostado con alguien por dinero?: Gianella Marengo contesta a desubicada pregunta

Gianella Marengo tuvo que salir a responder una indiscreta pregunta que le realizó una seguidora en su cuenta de Instagram @giamarengo.

La exparticipante del programa “Aquí se Baila” de Canal 13 le pidió a sus seguidores que le hicieran una pregunta en su historias de la red social y se encontró con dos dardos a quema ropa que le lanzó un mujer.

¿Te has acostado con alguien por dinero? ¿Te consideras una dama de compañía?”.

[ El video subido de tono de “Envolver” que Gianella Marengo optó por borrar de sus redes sociales sin explicarle a sus seguidores ]

Ante las consultas sin filtro, Marengo, quien actualmente reside en Italia, le respondió de la mejor manera, sin entrar en polémica.

“Me imagino que la gente que cobra lo hace porque tienen algún tipo de necesidades económicas, sino lo harían sólo por placer y la verdad quién es uno para juzgar. Gracias a dios no tengo la necesidad de hacerlo, por lo tanto mi respuesta es no. Además, cobraría carísimo, jajá”, festinó.

Gianella Marengo. Fuente: Instagram.

“Gracias por preocuparse tanto por mi platita”

Anteriormente, la exchica reality también se dio el tiempo para aclararle a sus curiosos seguidores que estaban bastante intrigados por saber de qué vivía la influencer en Europa.

“Siempre trabajo en Chile, no necesito estar allá físicamente para generar lucas (...) gracias a mi pega y a lo que hecho hasta ahora puedo hacer esto. ¿O ustedes si trabajan se gastan la plata al tiro?”, fue la primera respuesta que entregó la joven, quien no tuvo mayores problemas en seguir aclarando las suspicacias de otros seguidores.

[ “Te sacaste los prohibidos”: Gianella Marengo causa furor entre sus seguidores con osado baile viral ]

“Esto va para todos (...) gracias por preocuparse tanto por mi platita, mis trabajos, cómo vivo y me mantengo. En diciembre tuve reuniones aquí en Milán y no pude coincidir con algunos proyectos porque me devolví al baile ya que fue una súper buena propuesta, pretendo retomar a la vuelta de Chile porque dentro de poco vuelvo a grabar un programa”, explicó Marengo, quien enfatizó en su respuesta que desde hace muchos años aprendió a administrar sus ingresos.