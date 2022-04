“Las oportunidades se dan cuando deben ser”: Yamna Lobos y su retorno a la TV en “Aquí se baila”

Han pasado tres años desde su última aparición en pantalla, como coach del programa “Rojo, el color del talento”, en TVN, y para Yamna Lobos su retorno a un estelar de danza, este próximo lunes en la segunda temporada de “Aquí se baila”, en Canal 13, es una buena oportunidad de “reencontrarme con el escenario”.

“Mucha gente me preguntaba por qué no estaba en la primera temporada de ‘Aquí se baila’ y yo siempre he creído que las oportunidades se dan en el momento que tienen que ser, entonces yo decía ‘no es mi momento’ y también estaba en otra parada. Estaba buscando lugares para instalarme con mi academia y estaba con la energía enfocada en eso”, señala.

Más que por competir ambiciosamente y querer ganar, esto lo hago por el reencuentro con la danza, y si gano, que sea el resultado de mi trabajo. — Yamna Lobos

“Llego con ganas de reencontrarme con el escenario y con esa energía que me hace vibrar y que me hace vivir. Yo decía que el escenario era el lugar donde podía ser yo, y después de la pandemia y estar encerrado, esta oportunidad me viene como anillo al dedo, porque es el impulso para volver a bailar y empezar a moverme nuevamente”, prosigue la bailarina, quien reconoce que este retorno a las pantallas “me hace bien para el alma, el corazón y el cuerpo”.

El retorno de Yamna Lobos

“Siento que estoy volviendo a nacer y estoy volviendo a usar la creatividad, a retomar la danza y a encontrarme con lo que fue el inicio de todos mis sueños, junto con volver a confiar en mi cuerpo. Y todo eso es muy bonito”, afirma Lobos.

Respecto de su retorno a la competencia en programas de baile, Yamna asegura que “yo en un momento me alejé de la danza y la tele porque me estaban pasando muchas cosas y quería tranquilidad (...) pero eso ahora cambió. Estudié preparación física durante tres años y me titulé embarazada, y luego sentí haber descansado harto tiempo y eché de menos esto y por eso ahora vuelvo”.

Eso si, la exbailarina y coach de “Rojo” aclara que no quiere tomarse este reencuentro con la presión de buscar un triunfo.

“Más que por competir ambiciosamente y querer ganar, esto lo hago por el reencuentro con la danza, y si gano, que sea el resultado de mi trabajo. Y si no gano, bienvenido también. Yo ya tuve mis competencias pasadas, no quiero reafirmar ni validar nada de mi trabajo. Esto es un desafío personal y es como decir ‘todavía lo puedes hacer, todavía estás buena para la pista de baile’”, cerró.