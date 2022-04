“Gracias por preocuparse tanto por mi platita”: Gianella Marengo aclara a sus seguidores cómo lo hace para vivir en Italia

La influencer y exchica reality chilena, Gianella Marengo, pocas veces se molesta o se hace mala sangre con los comentarios y críticas que le realizan algunos usuarios de redes sociales y sus seguidores de años.

Pero en esta ocasión, con motivo de su estadía de meses en Italia, quiso aclarar ciertas dudas que algunas personas le plantearon a su relajado estilo de vida en la península.

Luego de su participación en “Aquí se baila”, de Canal 13, donde fue eliminada en las rondas previas a la final de esta semana, programa que además marcó su regreso a las pantallas de la Tv abierta, la joven regresó a Europa tras su breve paso por Chile.

Gracias a mi pega y a lo que hecho hasta ahora puedo hacer esto. ¿O ustedes si trabajan se gastan la plata al tiro? — Gianella Marengo

Ahí se ha dedicado a publicar en sus redes sociales una serie de fotografías en las que se muestra feliz de la vida junto a sus mascotas en un departamento de Milán, la señera ciudad de la moda europea, postales que han sido muy comentadas por sus seguidores y por las cuales, inesperadamente, la joven debió explicarle a sus fanáticos.

Las respuestas de Gianella Marengo

Lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde Marengo abrió un hilo de preguntas que, en su estilo, contestó sin mayores problemas.

Como las de algunas personas que le hicieron saber de sus dudas respecto a la forma en que generaba sus ingresos para disfrutar en el Viejo Continente.

[ Gianella Marengo vuelve a Italia ]

“Siempre trabajo en Chile, no necesito estar allá físicamente para generar lucas (...) gracias a mi pega y a lo que hecho hasta ahora puedo hacer esto. ¿O ustedes si trabajan se gastan la plata al tiro?”, fue la primera respuesta que entregó la joven, quien no tuvo mayores problemas en seguir aclarando las suspicacias de otros seguidores.

La respuesta de Gianella Marengo. Fuente: Instagram.

Como el de un usuario que le preguntó si tenía trabajo en Italia y a quien la exparticipante de Pelotón le respondió con una respuesta con la que quiso aclarar la forma en que se mantiene en Italia.

“Esto va para todos (...) gracias por preocuparse tanto por mi platita, mis trabajos, cómo vivo y me mantengo. En diciembre tuve reuniones aquí en Milán y no pude coincidir con algunos proyectos porque me devolví al baile ya que fue una súper buena propuesta, pretendo retomar a la vuelta de Chile porque dentro de poco vuelvo a grabar un programa”, explicó Marengo, quien enfatizó en su respuesta que desde hace muchos años aprendió a administrar sus ingresos.

“Como trabajo desde los 16 años he sabido administrar y tener la posibilidad de ahorrar y vivir mi vida como quiero. Gracias por la preocupación, ni mi vieja se preocupa tanto”, afirmó.

Gianella Marengo aclaró las dudas de sus seguidores. Fuente: Instagram.

Si bien se pudo pensar que con estas aclaraciones los comentarios de sus seguidores disminuirían, lo cierto es que otra persona le hizo una pregunta que bien podría haber ignorado Marengo, pero que en honor a su transparencia también quiso aclarar.

“¿Te has acostado con alguien por dinero? ¿Te consideras una dama de compañía?”, fue la indiscreta consulta, que Marengo prefirió responder con un simple, pero jocoso argumento.

“Me imagino que la gente que cobra lo hace porque tienen algún tipo de necesidades económicas, sino lo harían sólo por placer y, verdad, quien es uno para juzgar. Gracias a dios no tengo la necesidad de hacerlo, por lo tanto mi respuesta es no. Además, cobraría carísimo, jajá”, afirmó la figura televisiva, quien acabó con cualquier atisbo de duda respecto de su vida personal señalando que fue “una súper buena compañía” para todas sus exparejas.

Gianella Marengo. Fuente: Instagram.

“Respondiendo a tu otra inquietud, la verdad es que he pololeado casi toda la vida y creo que he sido una súper buena compañía y compañera y muy dama, por lo demás. Por algo todos mis ex me adoran. Ojalá haya aclarado tus dudas @ceci.yanine”, finalizó.