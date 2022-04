Simone Mardones y cómo la maternidad le cambió la vida

Simone Mardones ya tiene dos pequeños hijos y muy seguido comparte sus momentos familiares en redes sociales. Desde que decidió formar su familia con Cristián González, el padre de sus hijos, su vida dio un giro en 180 grados y así lo hizo ver en el mensaje de su último post en Instagram.

En la imagen, se ve a la ex chica reality en la playa abrazando a uno de sus hijos y reflexiona en lo que la maternidad ha cambiado su vida.

“Ser madre ha sido de las cosas más hermosas que me ha tocado vivir. Hermosa y también desafiante y muy cansadora”, escribió Mardones en su cuenta.

“Querer ser la mejor mamá para ellos, dar lo mejor de mi, cocinar algo rico para que siempre tengan lo mejor para comer, educarlos y divertirlos, enseñarles las cosas fáciles y también difíciles de la vida, vestirlos, hacerles la cama, bañarlos, lavar sus dientes, sacarlos a pasear”, añadió.

“Y así un listado enorme de cosas que hago a diario por ellos. Verlos sanos y felices es lo que hace que mi corazón sonría y también lo que me da energías para seguir. Son mi cable a tierra y mi razón de levantarme en vela con una sonrisa. Los amo tanto… y amo tanto también al hombre que me los dio, agradezco a la vida, que tanto nos ha dado”, concluyó la influencer.

“Estoy cansada”: El lado B de la maternidad

Días antes, en otra publicación, Simone Mardones se sinceró y mostró su agotamiento producto de la maternidad.

“15:30 de la tarde y yo aquí en silencio y sintiéndome agotada nivel físico psicológico y más…Mis niños se fueron a la playa y en mi casa lo único que suena es el sonido ambiental y yo me siento en paz”, escribió en un honesto post.

“A veces me canso del ‘mamá mamá mamá mamá’ porque me canso de los gritos, porque me canso de acostarme a las 12 de la noche y tener una lista enorme de pendientes. Me canso de ser emprendedora y que siempre hay una piedra en el zapato, me canso de lidiar con gente que me quita energía, me canso de la política y sus polos y de la gente intensa que no te permite opinar distinto, me canso de la velocidad en la que hago todo, me canso, me canso y en conclusión: estoy cansada”, reveló la ex chica reality.