“Sólo quiero decir que eso es falso de falsedad absoluta”: Javiera Contador aclara dichos sobre Casado con Hijos

Javiera Contador aclaró a través de Instagram sus dichos sobre Casado con Hijos, luego de una entrevista que ella dio a CNN Chile.

En conversación en CNN Magazine, fue consultada sobre el tipo de humor que tenía el programa.

“Hay capítulos donde no sé, habían Miss Hawaian no sé cuánto, donde había un nivel de cosificación, o que Tito tratara mal a las señoras que tenían sobrepeso y que iban a la zapatería y que ahora sería como no”, expresó.

En ese sentido, consultada sobre esas escenas, indicó que “no lo encuentro divertido. Como que también a mí me ha cambiado el humor, porque ahora no me parece divertido reírse del cuerpo de nadie. No me parece gracioso y no sé si en su momento me pareció. Es que tenía que ver con la forma de Tito, porque teníamos naturalizado eso también, y está mal. Entonces también darse cuenta de eso, está bien. Hay una evolución totalmente”.

La aclaración de la actriz

Ante las reacciones que generaron sus palabras, Contador salió a aclarar sus dichos a través de Instagram.

“Jamás pensé que tendría que aclarar que a mi me gusta el trabajo que hacemos en Casado Con Hijos…. Pero bue…Aquí estamos porque Twitter #YaTuSaes. En alguna parte del amigable Twitter pusieron que yo ya no encuentro divertida la serie. Sólo quiero decir que eso es falso de falsedad absoluta”, expresó.

En ese sentido, indicó que “hace poco grabamos un piloto y estamos pensando seriamente en como seria un posible regreso. La nota a la que hace alusión TW tiene relación con la pregunta que me hicieron en una entrevista; si el humor de la serie debiera hacerse cargo de los nuevos tiempos. A mi me parece que si. Y en ese contexto hay cosas que debemos revisar. Porque efectivamente reírse de características físicas ajenas o la cosificación constante de otro ser humano, para mi no es divertido”.

“Pero la serie no se trata de eso. Es mucho mas que eso y yo amo y agradezco mucho tener la posibilidad de jugar ahí con los mejores partners del mundo mundial y hacer cosas divertidas. Porque para mi SI son divertidas. Hay mucho humor en lo que hacemos con @fernandolarraindt @dayanaamigo @fernandoflow @carmenengloriabresky @taglemarcial y obviamente el mejor director del universo @diegohrougier”, indicó.

Finalmente, Contador señaló que “en lo personal la Kena me ha permitido desarrollar y crecer mucho en el humor. Amo poder ser esa otra persona y sólo tengo agradecimiento para ella. Amor eterno a Casado Con Hijos. #EsoNoMas”.

