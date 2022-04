Angélica Castro mostró el regalo para la “protección” que le dio Amaya Forch a su hija luego del accidente

Han sido semanas bastante duras para Angélica Castro y su familia, esto luego de que su esposo Cristian de la Fuente y su hija, Laura de la Fuente, fueran víctimas de una encerrona que dejó a la menor herida por un impacto de bala. A casi un mes del accidente, la mujer mostró un especial regalo que le envió Amaya Forch como símbolo de protección luego del trágico accidente.

Mientras conversaba con Tita Ureta a través de un Instagram Live, la comunicadora mostró en detalle el obsequio.

“Este me lo mandó la Amaya Forch de regalo cuando sucedió el accidente, que fue muy bonito, porque tiene un mantra, y es un mantra de Hawái, de protección”, comentó.

“Me mandó el anillo a mí y a Laura de la Fuente, y la verdad es que por eso lo ando trayendo”, añadió.

En esta misma línea, aclaró que no utiliza ni siquiera su anillo de matrimonio, ni ningún anillo en especial. “Él ocupaba, yo no ocupaba, pero como hacia Ski acuático, le costaba después sacarse la argolla... Al final del día los compromisos son mucho más profundos que llevar o no una argolla”, reflexionó.