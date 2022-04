“¿Y tu última polola?, ¿Qué es de ella?”: la entrevista de Pamela Díaz a JP Cretton en su reencuentro tras quiebre

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se reencontraron en un evento, ocasión en que “La Fiera” aprovechó de entrevistar al periodista.

El cómico video fue compartido por Díaz en YouTube, en donde las bromas entre ambos no se hicieron esperar.

“La Fiera” partió preguntándole el nombre y él respondió “Martín Cárcamo”. Tras bromear durante unos segundos, ella volvió a la carga.

“¿Puedes empezar de nuevo? Como si fuera Jean Philippe”, le señaló.

La Fiera se confesó antes de formar parte de la segunda temporada del estelar de Canal 13.👇https://t.co/IVEbrB5EbH — Publimetro (@PublimetroChile) April 1, 2022

Sin embargo, las risas y bromas entre ambos continuaron. “¿Soltero o casado?”, le preguntó ella. “Casado”, respondió Cretton.

“Tanto tiempo ha pasado”, señaló entre risas Pamela Díaz. “Cuatro niñitos ya, el más grande ya está estudiando en la universidad. Salió todo súper bien después de todo”, continuó el periodista.

Tras esto, “La Fiera” le consultó “¿Y tu última polola?, ¿Qué es de ella?”. “Tengo entendido que está pololeando también, con un futbolista”, afirmó provocando la risa de los presentes.

Después continuaron las bromas y chistes entre ambos, en donde Díaz trató de hacer creer a Cretton que la conversación estaba saliendo en vivo.

“Nos están viendo en directo, estamos en streaming”, le señaló.

“En serio? Noo, esto no está en vivo, mentira. No soy tan hue... No me vas engañar de nuevo”, afirmó provocando la risa de todos.

“Nunca te he engañado”, le respondió Díaz. “Es una broma”, aclaró finalmente el comunicador.

Revisa la entrevista