Retaron a Antonella Ríos por mal uso de mascarilla: “Me ahogaba porque tengo dificultad para poder respirar”

Antonella Ríos es toda una influencer y por eso a diario comparte su día a día con sus seguidores, y hoy no fue la excepción. Mediante su cuenta de Instagram dio a conocer un tenso momento que vivió en una reconocida tienda de ropa por no usar bien la mascarilla.

La incómoda situación ocurrió en Zara, en donde la actriz habría entrado para realizar el cambio de una prenda, pero al momento de conversar con el cajero se topó con una sorpresa.

“Hoy fui a cambiar una chaqueta a Zara (como no puedes probarte uno se equivoca). Cuando tuve que dar mis datos personales, me tomé la mascarilla hacia adelante (no me la saqué) para poder respirar. Me cuesta hablar y me canso respirando con mascarilla (me imagino como todos)”, explicó.

Posteriormente, contó que el trabajador la “retó” por su gesto. “El cajero me increpa y me dice ‘ponte unas más sueltita pero acá no puede usarla así’.

“Yo estaba a un metro de él, así”, aclaró.

Antonella Ríos | Fuente: Instagram

Posteriormente, dio más detalles del por qué realizó la acción: “Me ahogaba porque tengo dificultad para poder respirar. No quería provocar ninguna situación tensa. El muy desagradable me hizo sentir impotente”.

Finalmente, comentó que: “¿En qué nos estamos transformando?, ¿en pequeños fiscalizadores y humilladores de otros?”, reflexionó.