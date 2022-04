“He aprendido mucho de él”: Thati Lira dice estar “muy feliz” con Mauricio Isla

Thati Lira, la actual pareja del futbolista chileno Mauricio Isla, entregó este viernes más detalles de su relación amorosa con el seleccionado nacional, de quien asegura haber “aprendido mucho”.

Los comentarios desde la maldad los bloqueo. — Thati Lira

La bailarina brasileña, en entrevista con lun.com, salió además a responder a quienes han criticado su pololeo con Isla, afirmando que ella no puede responsabilizarse “por lo que piensan los demás”.

“La gente sólo conoce mi nombre. No me afecta, porque sé quien soy y Mauricio también lo sabe”, explica Lira, quien da cuenta que tales comentarios “me invalidan como mujer, pero las personas opinan de acuerdo a sus vivencias y a su nivel de conocimiento”.

“Los comentarios desde la maldad los bloqueo”, aclara.

Encantada de su relación con Mauricio Isla

Con todo, la confirmada participante de la segunda temporada de “Aquí se baila”, dice que estos meses emparejada con Isla han sido una muy buena experiencia, pese a que el futbolista vive en Brasil, ya que juega por Flamengo, y ella está radicada en nuestro país con su hijo, Pedro Cunha (hijo de Thiago Cunha).

“Nos respetamos, confiamos el uno en el otro, nos llevamos bien y estamos muy contentos. Yo siempre dejo que todo fluya, no me gusta forzar las cosas. No hay presión (en la relación)”, agrega.

“Mi teoría es que cuando pasas mucho tiempo con una persona no respiras, no hablas de otra cosa. Necesitas extrañar. Eso da otro sabor a la relación”, concluye.

Consultada respecto de sus sentimientos hacia el deportista, Lira opta por la prudencia más que por la pasión de declararse enamorada de él.

“Estoy muy feliz, no hay un tiempo determinado y las cosas van pasando. Mauricio es una persona increíble, he aprendido mucho de él. Estoy agradecida de conocer a Mauricio y no a Isla. Es un gusto pasar tiempo con él y ver cómo trata a las personas, el amor por sus hijas”, explica.

El tema de la distancia también fue un cuestionamiento que la brasileña aclaró en el diario nacional.

“No tenemos fechas exactas para vernos, Mauricio viene y yo voy a Brasil, pasé un mes allá con mi hijo de vacaciones. Él viene por la selección. Nada es fijo, va sucediendo y eso es rico”, cerró.