Alejandra Matus y su dura lucha para ser madre: “Ha sido la pena más grande que he tenido”

La periodista Alejandra Matus contó en el programa “La Divina Comida”, cómo fue su duro proceso para ser madre a los 42 años.

En conversación con los invitados, reveló que “Salí de la universidad y me dediqué al periodismo… y cuando miré, ya tenía más de 30 años. Me casé por segunda vez con mi marido, que era gringo, y descubrí que él no quería ser padre, de alguna manera se había casado conmigo porque yo era infértil”.

Ante la dura confesión, dijo que logró solucionar un problema médico “y quedé embarazada a los 38 años y él no estaba contento con esa situación, realmente no quería ser padre y es una opción legitima”, agregó.

En esa oportunidad, Matus descubrió cuánto quería ser madre, pero tuvo una pérdida a los tres meses. “Ha sido la pena más grande que he tenido”, confesó visiblemente afectada.

Ya con 40 años la comunicadora -siguió contando- “tuve otra relación, donde lo único que quería era volver a quedar embarazada y él me dijo yo quiero ser padre de tus hijos”.

Factor Bolocco

Así, Alejandra decidió tratarse sus problemas de infertilidad, reconociendo que en ese momento influyó el “factor Bolocco”. “En esa clínica Cecilia Bolocco había quedado embarazada, si ella queda embarazada, por qué no vamos a quedar nosotras, y no es así, es una lotería, en realidad no sabes”, sostuvo.

Matus tuvo a su primer hijo a los 42 años y al segundo a los 49. “Con otro tratamiento, por supuesto”, aclaró.

“Por cada hijo, una pérdida. Por Alejandro tuve esa pérdida a los 38, y por Alberto también, quedé embarazada y a los tres meses perdí la guagua”, recordó, recibiendo el apoyo de los compañeros.