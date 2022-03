Coordinación de vecinos a través de WhatsApp permitió detención de abusador sexual de Ñuñoa

La noche del miércoles, Chilevisión Noticias dio cuenta de la detención de un abusador sexual que abordaba a mujeres que transitaban por la comuna de Ñuñoa. Se trata de un preparador físico de 23 años, quien luego de acercarse a las víctimas, les realizaba tocaciones contra su voluntad.

De acuerdo con el reportaje expuesto por el citado medio, la coordinación de los vecinos a través de WhatsApp fue clave para lograr la detención del sujeto, quien fue formalizado por el delito de abuso sexual por sorpresa y se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas.

Coordinación de vecinos permitió detención de abusador sexual de Ñuñoa (CHV)

Tras una serie de abusos cometidos en la comuna de Ñuñoa, los vecinos lograron entregar características clave del sujeto, como rasgos físicos y vestimenta, como las zapatillas anaranjadas que utilizaba para cometer los ilícitos. También aportaron videos y otros datos que ayudaron a la investigación. Esto permitió que Carabineros identificara al agresor y lograra su posterior detención.

“Me lo encontraba todas las semanas, como una o dos veces. La última semana que me atacó, lo vi tres veces. Yo me daba cuenta que me miraba”, relató una de las ocho víctimas del sujeto. “Iba casi llegando a mi trabajo, y siento el ataque por atrás. Me toqueteó, me agarró por atrás, y me metió la mano hasta donde pudo”, agregó.

“Acá fue primordial la información entregada por los vecinos, la comunicación y ciertos datos que indicaron como algunas placas patentes, algunas características”, declaró la Teniente Javiera García del OS9 de Carabineros.