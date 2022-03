Helhue Sukni le mandó cariñoso mensaje a Gabriel Boric: “Te va a ir bien, hue... te deseo todo lo mejor de la vida”

Helhue Sukni es una influencer más querida en las redes sociales, ya que gracias a la naturalidad de sus videos ha logrado conseguir más de 759 mil seguidores en Instagram. En sus registros diarios, siempre comenta lo sucedido en el país o su vida cotidiana, por eso, en esta ocasión no dejó fuera el cambio de mando que se vivió ayer.

A raíz de esto, Helhue compartió una pequeña grabación desde Concepción para mandarle unas cariñosas palabras al nuevo mandatario, Gabriel Boric.

“Desde acá quiero aplaudir, porque hoy fue el cambio de mando de mi gordito…, todos aplauden acá. De mi gordito, mi Boric. Te va a ir bien, hueón, te deseo todo lo mejor de la vida”, empezó a decir.

“Claro, mis amigos son todos de otra onda, son como del otro lado, del caballero este, medio cuadradito… pero yo no, yo soy de mi Presidente, así que feliz. Te mando saludos, mi amor, te mando saludos, gordito”, expresó con cariño el nuevo “apodo”.

“Y espero que algún día estés en mi casa, mira que intenté ubicarte una vez, pa’ invitarte a vos y a la Izkia, pero no pude… y tuve un contacto directo, pero parece que el contacto directo, que es árabe, Chahuán, no me hizo el contacto para invitarte, gordito”, agregó.

“Este video es dirigido a ti”, finalizó.