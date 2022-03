NoEsCulpaDeLaRopa: Dani Castro, Vanesa Borghi y Daniela Nicolás se suman a campaña contra violencia

“Vístete como señorita”, “¿Vas a salir vestida así?”, “Tápate, estás mostrando mucho”, “Esa tenida no es adecuada a tu edad”, “Eso le pasó por estar con esa ropa”, “Mira como anda vestida, por eso no la respetan”; son solo algunas frases que las mujeres están acostumbradas a escuchar por su forma de vestir, sin importar su edad.

Se trata de prejuicios que la sociedad debe visibilizar para cambiar y por ello Grupo Marina lanzó una campaña corporativa en todos sus malls -Mall Marina, Mall Barrio Independencia, Mall Curicó, Mall del Centro Concepción y marinaonline.cl- que desde hoy se podrá ver en las redes sociales de cada uno.

#NoEsCulpaDeLaRopa es una campaña que busca invitar a las mujeres a contar sus historias y los comentarios que han recibido por usar alguna prenda de vestir, usando el hashtag #NoEsCulpaDeLaRopa. Reconocidos rostros femeninos como Daniela Castro, Valentina Dávila, Daniela Nicolás y Vanessa Borghi serán parte de esta cadena de mujeres que visibilizará la problemática.

Campaña #NoEsCulpaDeLaRopa (Gentileza)

La gerente de marketing de Grupo Marina, Carla Ratto, explica que “el 8M ha ido transformándose en una jornada de reflexión, por lo que quisimos aportar impulsando esta campaña y visibilizar este tema, que lo vemos de cerca como mall”.

“Sabemos que las mujeres sufren a diario comentarios debido a su manera de vestir, y muchas prendas son utilizadas sólo una vez, por miedo a repetir malas experiencias. Pero no somos nosotras quienes debemos cambiar la forma de vestir, es la sociedad la que debe evolucionar en su forma de pensar. Una agresión a la mujer no es culpa de ella, y por supuesto, no es culpa de la ropa”, agrega.

Cuenta tu experiencia con el hashtag #NoEsCulpaDeLaRopa

La ropa que usa una persona es algo significativo, puede definir sus gustos, personalidad o incluso estado de ánimo. Sin embargo, aún existen personas que justifican los comentarios negativos por la falda, short o vestido que llevan las mujeres.

Como parte de la iniciativa, Vanesa Borghi hace un llamado “a que las mujeres, usando el hashtag #NoEsCulpaDeLaRopa, puedan contar malas experiencias que han vivido para visibilizar este tema que nos afecta a mujeres de todas las generaciones, y así generar un cambio real; es primordial que como sociedad evolucionemos en esto”.