Marcela Vacarezza encendió Twitter luego de polémico comentario sobre edad de votación: “Yo incluso me inclinaría a los 21″

No es nada fuera de lo común que Marcela Vacarezza exponga sus opiniones a través de sus redes sociales, y en esta ocasión habló sobre la edad mínima para sufragar en Chile, lo cual causó bastante controversia en Twitter.

Sus palabras se dan en el contexto del plebiscito de salida de la nueva Constitución que está siendo redactada por la Convención Constitucional, y durante estos días se han discutido diferentes aristas.

“De verdad la defensoría de la niñez propone voto desde los 16 años para el plebiscito de salida?”, comentó Vacarezza, haciendo alusión a la iniciativa que propone que los jóvenes de 16 y 17 años puedan ejercer su derecho en la votación que definirá si se aprueba o rechaza la nueva Constitución.

“Yo incluso me inclinaría a los 21. Cuando somos jóvenes creemos que las sabemos todas…los años te dicen que no es así”, justificó, dejando ver que no se encuentra de acuerdo con la propuesta.

De verdad la defensoría de la niñez propone voto desde los 16 años para el plebiscito de salida? Yo incluso me inclinaría a los 21. Cuando somos jóvenes creemos que las sabemos todas…los años te dicen que no es así. Ya me imagino los comentarios que vienen. Sean suaves 😉 — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) March 5, 2022

A los pocos minutos los usuarios de la plataforma se fueron en contra de la comunicadora, quien ya sabía que recibiría algunas palabras del público: “Ya me imagino los comentarios que vienen. Sean suaves”.

No se tu, pero yo he hablado con jóvenes de 16 y 17 años que tienen las cosas más claras que weones de 40 — VitokoHerBa 15 de mayo Yawm al-nakba (@Vitokoherba) March 5, 2022

a mí me gusta el voto opcional desde los 16 años y obligatorio desde los 18 o 21. que voten desde antes hace que los jóvenes se sientan parte de un proceso y los incentiva a informarse y a ser activos políticamente. no basta con enseñarles ed. cívica, hay que dejarlos participar. https://t.co/v4B74Hh376 — catalina 💐 (@catalinaddiaz) March 5, 2022