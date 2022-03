Fuerte discusión entre Gianella Marengo y Karen Connolly en ‘Aquí se baila’: “¿Me va a dejar hablar o no?”

Un tenso momento se vivió en un nuevo capítulo de Aquí se Baila, transmitido este lunes en Canal 13. Todo ocurrió cuando los participantes mostraron sus mejores pasos para salvar su continuidad en la competencia, entre ellos la pareja conformada por Gianella Marengo y Pascual Acuña, que bailaron un ritmo complicado.

Los concursantes escogieron un can-can de la orquesta Midnight in Paris. Al ser un estilo difícil y con mucha técnica en su presentación, no les fue del todo bien, por lo que Karen Connolly les dijo que no lograron impresionarla y los calificó con un 2.

Tenso momento entre Gianella Marengo y Karen Connolly en Aquí se Baila

La bailarina y coreógrafa australiana radicada en Chile, Karen Connolly, aseguró que “el can-can es una coreografía ambiciosa y honestamente, no llegaron a la altura. Hubo problemas de memoria coreográfica, se olvidaron de lo que venía”.

Además, agregó que también “hubo problemas de precisión, ejecución y tiempo musical. Para mí faltó una semana de ensayo para poder hacer esta coreografía. El can-can es terriblemente agotador”.

Gianella Marengo entró a 'Aquí se baila' como equipo de Darwin Ruz. Foto: Instagram @giamarengo

Por su parte, Gianella Marengo con un tono molestó contestó: “por eso nos ponemos exigencia y queremos hacer cosas más difíciles de acuerdo a lo que avanza el programa. Yo parece que no estoy a la altura”.

“Tratamos de hacer algo para superarnos, poniendo nosotros más nivel y más exigencia, pero parece que vamos a tener que dar un pase atrás. En hacer cosas más simples”, agregó la conductora de televisión.

En eso, Connolly le replicó: “¿Me va a dejar hablar o no?” sin embargo Marengo continúo con su argumento diciendo que “las cosas más simples resultan mejor, con nivel más bajo, quizás yo no estoy a la altura de estar haciendo cosas tan exigentes, maestra”.

“Me parece que sí, mi nota es un 2″, contestó Connolly para cerrar. Por otro lado, Neila Katinas aseguro que la participante a mitad del baile no estaba concentrada y al igual que Connolly opinó que el can can es muy agotador y solo se ve bien en grupo.

Para finalizar, Marengo dijo que “estuvo sucia la coreografía, con Neylas coincido mucho más con lo que piensa. Pero también trataría de decir cosas positivas, rescataría lo bueno, porque soy positiva pero también con autocrítica”.

Nueva pareja se despidió entre lágrimas de Aquí se baila

El pasado miércoles se vivió un emotivo momento en Aquí se Baila en una nueva jornada de eliminación. En esta ocasión, siete parejas mostraron sus mejores pasos para luchar por su permanencia en el estelar de Canal 13.

Tras el duelo, Karen Connolly reveló que el nuevo eliminado de Aquí se Baila era Matías Vega quién le dijo adiós al programa entre lágrimas. “Quiero agradecer el espacio que me ofrecieron para poder crecer y desarrollarme, que es una de mis misiones en la vida”, fueron sus primeras palabras tras conocer la decisión del jurado.

Asimismo, el locutor aseguró que “estoy con muchas emociones en este momento”. Además, aprovechó para agradecer a su bailarina. “Quería también agradecer a Francia, que ha sido una gran compañera, nunca me dejó solo”, dijo.

También le envió un saludo a su familia porque “son los que me aguantan cuando llego tarde, temprano, cuando estoy de mal humor o me duele algo”. “Esto es una competencia, uno lo tiene que tener claro y estas cosas se pueden dar”, cerró.