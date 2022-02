Karol Lucero aconsejó a seguidor sobre cómo manejar el hostigamiento: “La juventud sólo es una, disfrútala y aprovecha”

El exchico “Yingo”, Karol Lucero, realizó una reflexión en sus redes sociales tras consulta de uno de sus seguidores: le pidió un consejo sobre cómo enfrentar una situación de hostigamiento.

A partir de esto, Lucero escribió a través de su cuenta de Instagram: “Una persona ayer 10 años menor se acercó a pedirme un consejo por el hostigamiento que recibe; no soy quien para darlo”.

“Pero atine a decirle: “La juventud solo es una, disfrútala y aprovecha cada momento para aprender, no escuches a quien no te conoce y recuerda que solo critica en mala onda quien esta haciendo menos que tu y decide perder su propio tiempo en preocuparse de los demás; si no les importaras no estarían pendientes de lo haces”, terminó por decir.

De igual forma utilizó el hashtag con la palabra Carpe Diem, que significa “aprovecha el día”.

