Yamna Lobos derrite de amor a sus fans con video de su hija: “Me sorprende lo grande que está”

Desde que Yamna Lobos se convirtió en madre, en 2020 y en plena pandemia del COVID-19, no ha parado de compartir imágenes sobre lo mucho que está creciendo su hija Agustina. Recientemente compartió una nueva publicación y está más grande que nunca.

Cabe recordar que la bailarina se casó con Rodrigo Ramírez, padre de la pequeña, a los pocos meses de haber dado a luz. Por tal motivo, la famosa nos deleita con las fotos familiares.

El tierno video que publicó Yamna Lobos en Instagram sobre Agustina

“Miro este video y me sorprende lo grande que está Agustinita. Mi cosototota jugando y revoloteando por todas partes jajajaja”, partió diciendo.

Seguidamente, Yamna Lobos se sinceró: “Es una locura a veces, pero me encanta verla disfrutando y qué mejor que cada espacio e implemento que tengamos les den seguridad y confort”.

La semana pasada, la bailarina ya había compartido otro video haciendo referencia a su matrimonio. En la publicación expresó: “A veces las experiencias más importantes y mágicas suceden en los escenarios más simples, por que son los protagonistas quienes le dan ese valor”.

Recordemos que Yamna Lobos se hizo famosa por su participación en el reality Rojo, Fama contrafama, y en 2013 inauguró su propia academia de baila, que estuvo durante tres en la Florida, luego en Providencia y finalmente en Ñuñoa.

Pero desafortunadamente, producto de la pandemia del COVID-19, tuvo que abandonar el proyecto. Ahora, tres años más tarde y convertida en madre de Agustina, logró reabrir la academia y así lo informó en Instagram.

“¡Ahora si es oficial! Ya tenemos nueva casa. Después de la tormenta siempre sale el sol… ¡Lo soñé y así fue! El lugar que tanto quería ahora ya es nuestro. Vamos con todo y con mucho amor”, escribió Lobos en una imagen jungo a su hija en la nueva locación.

Yamna Lobos tras la reapertura de su academia de baile. Foto: Instagram @yamnalobos

El curioso detalle sobre su relación que reveló Yamna Lobos

A mediados de enero, Yamna Lobos estuvo como invitada en el programa El Cóctel, de La Red, en donde habló sobre su carrera en televisión y su actual vida junto a Rodrigo Ramírez.

En el capítulo, Natalia Mandiola le preguntó por la relación que mantiene con el padre de su hija. En ese momento, la bailarina contó detalles sobre cómo se conocieron. “El es ocho años menor que yo. Cuando lo conté, la gente bromeaba con eso, que parecía mi hermano, mi hijo. Pero para mí siempre la edad ha sido un número y da lo mismo”, partió diciendo.

“Yo llevaba harto rato soltera. Mis amigos se empecinaron en encontrarme una pareja”, agregó la ex chic reality. En esa búsqueda, llegó un período en que me estaban pasando cosas muy bonitas en la vida. Quería compartirlas con alguien, pero no podía ser cualquier persona”, explicó.

En este contexto, Yamna Lobos reveló una curiosa situación. Y es que según relató, decretó el tipo de hombre que quería en su vida. “En esta oportunidad busqué a alguien afín con mi signo y que quisiera formar familia. Yo soy piscis y él es tauro. Somos agua y tierra”, comentó.