Lola Melnick habló sobre situación de Ucrania y Rusia y pide menos sensacionalismo en la televisión

A raíz de la crisis actual que se vive en Ucrania frente a la invasión de Rusia durante las últimas horas, la modelo y bailarina nacida en el país, Lola Melnick participó en el matinal “Mucho Gusto” para explicar la situación de primera fuente.

“Es triste, difícil, yo estoy en contacto con la gente que tengo allá. Como ustedes saben, yo estoy en Brasil, pero obviamente tengo mucha gente querida que está allá”, expresó en primera instancia.

Además, enfatizó que “tengo bastante información y lo que yo les puedo decir es lo siguiente: la gente me está pidiendo decir que ‘por favor, sin más sensacionalismo, sin tanta noticia extrema y que no es correcta’. Es importante informarse, entregar bien la información y no asustar a la gente”.

“Me refiero por toda la prensa. Tenemos una responsabilidad de entregar una información correcta”, añadió.

“Para quienes no entienden el conflicto, ¿qué información manejas tú?”, interrogó José Antonio Neme.

“Lo que yo hable con gente que está en Kiev es que todavía no hay bajas civiles, no tenemos muertes civiles. Obviamente toda la población está siendo orientada a quedarse en la casa”, aclaró de inmediato.

En esta misma línea, comentó que “ellos piden que por favor les demos un poquito de paz. Ellos piden que les demos paz, yo siempre trato de hablarles, les digo ‘vénganse para acá’ y me dicen ‘Lola, calma, esto se va a acabar luego’”.

Reflexión de Melnick

Recordemos que la exintegrante de Morandé nació en Unión Sovietica, pero en territorio ucraniano. “Yo tengo sangre más rusa, pero nací en Ucrania. Nosotros éramos un pueblo unido, pero con historia diferentes”, destacó.

“Ayer se habló mucho sobre Odesa, ciudad yo nací. Pero en 2014, Odesa también sufrió un ataque y fue por parte ucraniana”, rememoró.

Por consiguiente, habló sobre la relación de ambos países, aclarando que “el pueblo ucraniano y ruso son pueblos hermanos. Obviamente que existe un conflicto, pero por qué justo explotó ahora, cuando Estados Unidos, hace poco tiempo atrás, sale con una imagen compleja desde Afganistán. Mi pregunta es por qué justo después de eso”.

Tras esta declaración, Diana Bolocco le preguntó: “¿Tú estás diciendo que hay interés de Occidente en que este conflicto llegue a este nivel para desviar la atención de otros procesos como el de Afganistán?”.

“No sé, puede ser. Yo no soy quién para decirlo. No se trata solo de Rusia y Ucrania que son pueblos hermanos, esto es como un juego de ajedrez”, terminó por decir Melnick.