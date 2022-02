La razón por la que Lisandra Silva ha estado ausente de las redes: “Ya estoy mejor”

Lisandra Silva es una usuaria activa en redes sociales donde comparte a menudos con sus fans. La ex chica reality está esperando a su segundo hijo junto a su pareja el bailarín Raúl Peralta con quién además está comprometida.

Sin embargo, recientemente confesó que últimamente ha estado un poco ausente de las redes sociales, y contó que ha sido por altibajos que ha tenido durante el embarazo.

En una ronda de preguntas y respuestas mediante las historias en Instagram donde suma 2 millones de seguidores, la famosa tocó varios temas entre esos las complicaciones durante su embarazo.

Lisandra Silva habló de su embarazo

Lisandra Silva reveló la razón por la que ha estado ausente en sus plataformas digitales los últimos días.. «Ando perdida de las redes porque he estado un poco delicada con el embarazo. Pero me siento mejor», expresó.

Asimismo, añadió que ha tenido “contracciones, latigazos, dolores y otras cosas típicas del embarazo. He estado en reposo casi absoluto y descansando mucho. Nada peligroso o de riesgo” además añadió que “la beba está muy bien, es bien inquieta y grandota. Así que a tomar precauciones”.

Lisandra Silva la razón por la que ha estado perdida de las redes sociales. Foto: Instagram @lisandrasilva

La famosa destacó que “en estos días me siento mejor, solo me he limitado a cargar menos a Noah (su primogénito) y hacer menos ejercicio físico con el embarazo, pero me siento mejor”

«Igual que muchas de ustedes, embarazadísima, la barriga enorme, hinchada, durmiendo mal, con mucho reflujo, gases, hemorroides, calores, ansiedades…y deseos que llegue mayo rápido», cerró.

Además, reveló la razón por la que ya no se casará este mes. Un usuario le consultó a Lisandra Siva: “¿Y el matrimonio no iba a ser ahora en febrero? Djiste que te ibas a casar estando embarazada igual”. Por su parte, ella respondió que cambiaron de opinión por su salud mental.

“Creo que sería un error, no lo disfrutaría, y pasaría mucho estrés. La preparación del matrimonio es agotador y por mi salud y la de Leiah es mejor esperar y estar en condiciones”, contestó la ex chica reality quién añadió que así podrá tomar, comer lo que desee y especialmente disfrutar de su luna de miel.

Lisandra Silva comenta por qué decidión posponer su matrimonio con Raúl Peralta. Foto: Instagram @lisandrasilva

La famosa compartió desahogo por malestares durante su embarazo

Si bien la empresaria se ha referido a las complicaciones que ha tenido en el pasado, esta vez profundizó en su experiencia enumerando la serie de molestias que ha sufrido durante sus periodos de espera. “El embarazo tiene momentos lindos, pero a mí me han tocado muchas cosas desagradables en los dos embarazos”, escribió en sus historias.

Entre estas, destacó los “mareos, vómitos, náuseas, problemas estomacales, cuadros depresivos, hemorroides, golpes de calor, mucho sueño y cansancio; insomnio, pubalgia, dolores bajo vientre, diabetes gestacional y contracciones de Braxton”.

“Es difícil de explicar a tu pareja y a las demás personas por todas las etapas hormonales que uno pasa. De un momento a otro te puedes sentir súper bien y súper mal”, agregó, indicando que a pesar de ser una persona activa, con un hijo y una empresa, “me cuesta mucho llevarlo todo”.

En medio de su descargo, Lisandra Silva expresó sus deseos de generar conciencia en torno al embarazo. “Para muchas es un gran reto y una gran responsabilidad”, dijo, para luego nombrar los detalles que le generan preocupación.

“Hoy me he sentido fatal en todo sentido, he estado acostada con náuseas, dolores de estómago, hemorroides, un poco de depresión, tristeza, antojos”, contó. “Gracias a Dios, Raúl se ha ocupado de Noah todo el día (...) Estoy súper hormonal y el apoyo de Raúl es todo”, cerró, expresando su amor por su prometido.