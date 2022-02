“Porque tu mundo es distinto al mío”: El cruce de Neme y Campusano por polémicos dichos contra Izkia Siches

Un nuevo cruce protagonizó el Profesor Jaime Campusano por sus dichos contra Izkia Siches, a quien en modo de broma le dijo “Mal busto… perdón, gusto” tras una foto donde la futura ministra del Interior salía posando con una blusa.

Esta vez el académico de la lengua nuevamente salió a ofrecer disculpas no sin antes enfrascarse en un debate con el periodista y conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, quien lo cuestionó por la frase.

Así fue el cruce

“El argumento de que porque ella va a ser ministra no se puede sacar una foto con una blusa a mí no me parece. Los ministros comen, toman agua, van a comprar”, comenzó diciendo el animador.

Ahí vino la respuesta de Campusano: “A ti hijo, porque eres joven”, dijo el profesor.

“A mi me importa que haga bien su pega, da lo mismo que se compre una blusa… ¿Pero a quién le podría importar si un ministro se saca una foto con una blusa? El punto es el siguiente: ella se saca una foto mostrando una polera y se expone a un comentario como el suyo. A mí no me parece”, insistió Neme.

“No, estás equivocado y me estás poniendo intenciones que nunca he tenido… Porque tú y yo somos distintos, tú eres más progresista que yo. Yo soy un viejo más cartucho”, le respondió Campusano.

Neme, fiel a su estilo siguió con el debate: “Pero los dos compartimos el sentido común. Si la ministra posa en su baño en una situación indecorosa, uno podría decir ‘sí, raya con su cargo’, pero aquí es una selfie mostrando su polera. Me parece que usted ve algo que yo no veo en la foto”.

Tras ello la conversación subió de tono y vinieron las palabras finales de Campusano: “¿Tú has visto el otro lado de la opinión? Déjame hablar, por favor. Yo no he tenido intención de atacarla a ella. Tú no me puedes seguir acusando de intenciones que yo no he tenido”, le replicó.

“Tus ojos son distintos a los míos, porque tu mundo es distinto al mío. Tú estás mirando al futuro y nosotros los viejos miramos más otras cosas. Yo estimo a la Izkia, le deseo que le vaya bien. Solamente me enganché en un juego de palabra en que ella va a ser nuestra futura ministra. Tú no estás de acuerdo y yo soy más conservador”, cerró el académico.