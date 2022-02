Maldonado y Cata Pulido defienden a Campusano y barren con Siches: “No te estoy pagando para verte en OnlyFans”

Las compras de Izkia Siches en el Casa Costanera ha dejado la grande, porque personajes públicos se han sumado al debate, provocando controversia.

Uno de ellos fue Jaime Campusano, quien reaccionó a la noticia con un desafortunado tuit: “Mal busto... perdón”.

En general todos han salido a criticar sus palabras, como Diana Bolocco, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

Pero Patricia Maldonado y Catalina Pulido defendieron a Campusano y además hicieron bolsa a la futura ministra del Interior.

La defensa de Pulido y Maldonado a Campusano

“Perdóname, perdóname, si hubiese dicho ah la mina fulera, no tiene culo, por decirte un ejemplo, le hubiese dicho Jaime no me parece, pero decir mal busto, perdón mal gusto, hueón, que estamos hablando”, dijo Maldonado en su programa de YouTube.

Es así que la actriz Catalina Pulido arremetió: “Me parece de mal gusto subir una selfie con escote, insinuante, ella va a ser ministra del Interior, dedícate a hacer tu pega, si te encontrai exquisita, si queri calentar al resto, me da lo mismo, no te estoy pagando para verte en OnlyFans, por favor da el ancho, ponte a la altura del cargo”.

Por su parte, Maldonado le envío un consejo a Izkia. “Si habla tanto de la igualdad, no sea hueona, tonta, no sea corta de luces, no se saque fotografías en las tiendas más caras de Chile, váyase a La Polar, ahí tiene blusitas de $1.990″, dijo.

“La gente está sensible, han funado a nuestro amigo Jaime Campusano porque dijo una broma (...) Yo lo adoro y Jaime no es de ofender a las mujeres, para nada, tiene que haber tirado una talla. Pero hoy no se pueden tirar tallas porque se ofenden”, sentenció Maldonado.

