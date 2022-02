Coté López responde a la crítica que le hicieron a su marca de ropa en teleserie Pobre Novio

Un particular momento observaron los televidentes de la teleserie Pobre Novio transmitida por Mega. Hace unos días atrás, la marca de ropa de Coté López apareció en uno de los capítulos de esta producción pero lo que más llamó la atención fue que los pensonajes consideraron “feas” las prendas.

Todo ocurrió cuando el protagista de la teleserie, “Santiago García”, interpretado por Etienne Bobenrieth le da un regalo de cumpleaños a “Alicia Aguilera”, encarnada por Luz Valdivieso. Al abrir la bolsa se trataba de uno de los conjuntos de la línea deportiva de Coté López. Sin embargo lo primero que notó es que no era su talla.

“Está un poquito grande”, dijo “Alicia” colocando la prenda XL encima de su ropa. “Chuta, sabes que está un poquito grande y realmente muy feo”, respondió a “Santiago” entre risas. “Está horrible, no sé por qué le hice caso al Johnny, si fue él quien me recomendó esta cuestión”, añadió él.

Muchos consideraron el momento como un desaire para la empresaria, por lo que a través de las redes sociales le consultaron qué pensaba al respecto.

El momento en que "Santiago" y "Alicia" dicen que la prenda que vende Coté López "está fea". Foto: Captura de video

Coté López habló sobre “desaire” a su marca en Pobre Novio

No fue hasta este miércoles que Coté López se refirió ante este hecho. A través de su perfil en Instagram, donde suma 2 millones de seguidores, realizó la dinámica de preguntas y respuesta mediante el formato de las historias y un usuario le tocó el tema.

“Justo cuando salió la ropa de Diana salió eso en Mega de tu ropa. Sospechoso”, dijo el internauta. Por su parte, la esposa del futbolista Luis Jiménez respondió: “Esto me lo han escrito tanto, de la ropa de Be Active que salió en una teleserie, que Diana justo sacó la ropa y todo”.

“Yo voy a aclarar una cosa, yo creo que Diana jamás se prestaría para una cuestión así, me parece demasiado… no sé”, añadió y también aprovechó para desearle lo mejor a la animadora.

“Espero que le vaya excelente. Hay espacio para todo el mundo”, dijo. Sin embargo, influencer también precisó que “me pareció raro que mostraran tanto la marca en la teleserie. Jamás he visto que muestren Coca-Cola y digan ‘qué asco Coca-Cola”.

Además de vender ropa, Coté López tiene su propia línea de maquillaje. Foto: Instagram @cotelopezm

Están falsificando sus libros

Hace unos días, Cote López alertó a sus seguidores respecto de la venta de libros que son de su autoría, pero falsificados. Por lo mismo, la influencer pidió a su público poner ojo con dónde compran, ya que ella no puede asegurar la calidad de productos que son comercializados por fuera de su plataforma oficial.

“Mi gente hermosa me están etiquetando muchísimo con mis libros pero falsos, lo sé por la calidad de la portada, porque no traen cuño, ni laca, etc...”, compartió a través del formato de las historias.

También añadió que “los originales están sólo en la página de Clo... cuestan mucho más barato que cualquier libro de una librería, tienen que buscarlos en la página donde dice “libros””.

Asimismo, Cote pidió que “porfa no crean en los facebook, instagram, etc que los venden falsificados y no se qué cosa llegará”.

Es de recordar que la éxitosa trilogía de la también escritora es una mezcla de amor y erotismo que cautivaron a los lectores.