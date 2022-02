Al borde de las lágrimas: la emoción de Sergio Lagos tras presentación de Kike Faúndez en Aquí se Baila

Sergio Lagos terminó emocionado y al borde de las lágrimas en Aquí se Baila, el programa de Canal 13.

Esto luego de la presentación de Kike Faúndez y Melissa Briones, quienes se inspiraron en Up, realizando una puesta escena basada en la película animada de Pixar y Walt Disney, al ritmo de Married Life.

Tras finalizar la rutina, Faúndez señaló que “nos tocó una historia, me tocó verla en las noticias, de una pareja de abuelitos que se tuvo que suicidar porque no querían ser un ‘cacho’ para sus hijos”.

“Es un tema muy sensible”, afirmó, agregando que “cuando lo vi me emocioné mucho y como que, no llegar a una vejez digna, yo se que esa palabra no puede gustar, pero que refleja mucho”, afirmó.

“No podemos tener una vejez indigna, que tengan que suicidarse para no ser un cacho para sus hijos por una enfermedad que no se puede pagar, es terrible”, expresó.

La emoción de Sergio Lagos

Tras la presentación de la pareja, el animador del programa se notó visiblemente emocionado y aplaudió la rutina.

“Qué difícil hablar después de todo lo que nos han hecho sentir en esta maravillosa presentación. No sé si es el momento, vamos a despejar el escenario, pero quiero desde mi lado, decirles”, señaló Lagos, tras lo cual aplaudió en silencio.