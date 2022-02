¡Pero cómo!: Javiera Contador revela que fue expulsada de unas termas en Japón

La actriz Javiera Contador fue la última invitada a “Socios de la Parrilla”, donde se confesó con Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

En la oportunidad, Contador precisó que la expulsaron de unas termas en Japón, cerca de Tokio.

“Hay un lugar que se llama Janeke, es un pueblito termal, pero como de las películas japonesas… al lado del monte Fiji… con agua termal en el río, en las rocas,... un sueño” , comenzó su relato.

El problema, comentó la actriz, es que nadie puede entrar si tiene tatuajes, “porque lo encuentran de Yakuza, de la mafia japonesa, entonces está prohibido”, aclaró.

Ella tiene tatuadas unas estrellas en la parte superior de la espalda y cuando le preguntaron, lo negó. Sin embargo, la mujer no la dejó entrar debido al tatuaje y a pesar que Javiera lloró rogándole para poder entrar, “ella impávida me dijo no, lo siento, pero las reglas son reglas, así es que se tiene que salir de acá”.

Javiera Contador

La actuación y la comedia

En relación a trabajar con comedia, dijo que aprende de los consagrados y le parecen muy bien eso, “pero también hay gente súper joven que está haciendo cosas buenas y es bueno retroalimentarse… siento que hay que moverse en la comedia para poder seguir evolucionando y creando cosas”.

Ella se siente ya instalada en la comedia y le gustan los nuevos elementos para ir variando; le ha tocado realizar show en lugares atípicos, donde la gente no paga por verla y confesó que ahí es difícil hacer humor. Y ese tipo de desafío le gusta mucho, además, agregó que le gusta hacer humor, “porque a Chile le falta humor y uno puede aportar desde ese lugar en distintas áreas”. También comentó que le gusta actuar por lo que seguirá haciendo cine.

Javiera Contador

Pancho le pregunta “¿vas a seguir como animadora o volverás a las teleseries?”. Javiera responde que no sabe si seguirá en la animación, pero sí continuará en sus proyectos personales.

Agregó: “Yo estoy alejada de las teleseries, hace mucho tiempo que no me llaman”. “Las teleseries te quitan un tiempo que cuando uno logra cierta independencia en la vida y logra vivir sin la tele, es muy agradable manejar tu tiempo… Logras organizar tu agenda. La teleserie significa seis, siete meses, si le va bien ocho meses de encierro total… además yo estoy en época de crianza, tengo niños chicos todavía”.

“Yo necesito tener el tiempo que yo quiero tener, para hacer las cosas que quiero hacer”, sentenció.