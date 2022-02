“Es súper burdo su comentario”: Diana Bolocco condena dichos de Jaime Campusano a Izkia Siches

Diana Bolocco condenó este lunes los dichos del profesor Jaime Campusano, quien realizó un repudiado comentario en redes sociales.

[ “Mal busto…”: Jaime Campusano se gana el rechazo de RRSS por comentario en foto de Izkia Siches ]

Esto luego que comentara un artículo en donde la futura ministra del Interior, Izkia Siches, respondía a quienes la criticaron por ir de compras a Casa Costanera.

“Mal busto... perdón, gusto”, fueron las palabras de Campusano.

Los dichos del profesor fueron condenados por los conductores del matinal de Mega Mucho Gusto.

Al respecto, Simón Oliveros indicó que “ni siquiera es de mal gusto, es absolutamente desatinado, desubicado. Es una burla absolutamente machista, cuyo protagonista es el profesor Campusano. Yo creo que esto no da ni para el análisis de broma, ni siquiera se ajusta a lo que podría ser una broma. Es absolutamente desatinado. Está fuera del tono de los nuevos tiempos de nuestro país, en donde hace referencia al físico de la futura ministra del Interior de nuestro país”.

Diana Bolocco señaló que “a mí me ha tocado compartir con el profe Campusano, me cae muy bien, pero claramente no a lugar. En esta caso además es tan obvio, porque es burdo. Profe, perdóneme, pero es súper burdo su comentario”.

El profesor Jaime Campusano lanzó un desubicado comentario respecto al look de Izkia Siches.👇https://t.co/w1VFz8MnAP — Publimetro (@PublimetroChile) February 21, 2022

“La máxima de hoy es ‘no me voy a referir al cuerpo de otra persona’”, indicó.

“¿Por qué tengo que referirme al cuerpo de otra persona? Sea hombre o mujer, me parece peor cuando viene de un hombre hacia una mujer”, expresó.

De igual manera, indicó que “además, este es un comentario mala onda, porque no es un comentario simpático respecto de alguien. Pero incluso cuando uno pretende que sea buena onda, tampoco, porque uno hiere muchas sensibilidades. Yo creo que eso las nuevas generaciones lo tienen muy claro”.

Por su parte José Antonio Neme afirmó que “no hay que hablar de otra persona nunca, ni del cuerpo ni de nada. A mí me parece que el deporte en Chile desde hace 200 años es hablar de lo que hace el de al lado”.

“Perdonen, pero voy a hacer un ejercicio desde una óptica muy personal, pero cuando uno actúa de una manera en que en realidad es indiferente a lo que haga tu vecino, te tratan de soberbio. A mí lo que haga un adulto con su cuerpo, su casa, si entra o sale, la ropa que se pone, me importa un carajo un carajo”, remató.