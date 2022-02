“No porque algunos les moleste mi poto…”: Betsy Camino responde con todo a las críticas por su traje

Betsy Camino respondió con todo a los comentarios y críticas que recibió por su traje en la competencia de “Aquí se Baila” cuando junto a su compañero Bastián Retamal les tocó presentar un número de música disco.

La bailarina cubana se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su familia en “Aquí se baila”.👇https://t.co/sASnIbRaZ5 — Publimetro (@PublimetroChile) February 17, 2022

Durante la competencia, la bailarina cubana se presentó con un ceñido traje de una pieza que casi la traiciona en su coreografía del tema “You make me feel (Mighty real), de Sylvester.

[ Betsy Camino causa estragos en redes sociales con su traje en competencia del “Aquí se baila” ]

Respecto a las críticas, Camino publicó el video de la presentación en Instagram, donde dijo: “Y dejamos la escoba. Gracias a todos los que me lanzaron buenas vibras los amooooo y a los que no...Sorry me importa un…”.

“Estoy en mi mejor momento física, económica y mentalmente!!! No porque a algunos les moleste mi poto (que por cierto está riquísimo) dejaré de salir más con ropa diminuta… Porque a mi no me gusta, a mi encantaaaaaa”, finalizó la cubana que de inmediato se llenó de comentarios.