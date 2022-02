Kenita Larraín compartió reflexión luego de su salida de “El Discípulo del Chef”: “Todo pasa por algo. Lo presentía desde que me levanté”

Luego de ser eliminada este jueves en el “El Discípulo del Chef”, Kenita Larraín, reflexionó sobre su segunda participación en el espacio culinario, además habló sobre la reacción del público en su nueva faceta como numeróloga.

En una conversación con LUN, la modelo confesó que “cuando salgo a la calle la gente me habla con cariño. Ese para mí es el mejor regalo”, esto luego de ser parte de la temporada pasada del espacio de CHV, donde alcanzó a ser semifinalista.

“Todo pasa por algo. Lo presentía desde que me levanté. Me seguí enamorando de la cocina, es una forma de meditar”, comentó.

En esta misma línea, Kenita reflexiona que “creo que el programa me ha dado la oportunidad, al igual que mis talleres de numerología, que las personas me conozcan, hablo de la verdadera María Eugenia, no la de antes, la que tal vez se asociaba a la pasarela o las rupturas amorosas”.

“Eso fue parte de mi vida en el pasado, pero todas las personas con el tiempo maduramos y cambiamos para mejorar. Y que el resto hoy lo pueda ver (el cambio) es maravilloso”, agregó, aclarando que las polémicas faranduleras quedaron atrás.

Finalmente, terminó con estas palabras: “Un maestro una vez dijo en un taller de ancestrología ‘uno nunca puede dar lo que no tiene’, y si yo hoy transmito paz y alegría es porque así estoy por dentro. Habla de todo trabajo espiritual que he hecho hasta ahora y que debo seguir haciendo”.