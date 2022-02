Diana Bolocco habló sobre cheques sin fondos de Tonka Tomicic: “Ha sido muy exitosa, tiene un muy buen pasar económico”

Durante esta mañana en el matinal Mucho Gusto hablaron sobre las declaraciones de Harold Vilches, el “Rey del Oro”, quien reveló antecedentes del caso de Parived y los relojes rolex.

Durante el diálogo con Paulina de Allende-Salazar, el hombre habló sobre los cheques protestados de Tonka Tomicic. A partir de esta confesión, la animadora del espacio, Diana Bolocco, decidió intervenir para dar su opinión con respecto a la comunicadora de Canal 13.

“Yo no voy a hablar de los delitos porque es materia de investigación, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención son esos cheques de ella que no tenían fondo”, aclaró.

Posteriormente, agregó una reflexión sobre lo sucedido: “Yo me preguntó por qué. Ok, pueden estar involucrados en un delito, y a eso no me voy a referir, pero ella es una mujer que ha sido muy exitosa, tiene un muy buen pasar económico, o que tenía, entonces yo digo por qué esos cheques no tenían fondos”.

“Me llama mucho la atención porque mucha gente ha dicho que le han llegado cheques de ella sin fondos”, terminó por decir.

Finalmente, José Antonio Neme le respondió a su compañera de panel, “lo que pasa es que, una cosa es que a uno le vaya muy bien, pero estamos hablando de varios documentos por 20, 30 millones de pesos”.

“Entonces, perdón, no estamos hablando de 1 o 2 millones. Ella ganó mucho, pero los montos también son muy grandes”, añadió.

“También”, replicó Diana, finalizando su intervención.