Participante de ‘Aquí se baila’ no pudo contener las lágrimas tras ser eliminada

Este miércoles en un nuevo capítulo de Aquí se Baila se vivió un sentimental momento con la eliminación de una participante que no pudo contener sus lágrimas al decir adiós al programa de Canal 13. Se trató de Ana María Muñoz, mejor conocida como Zapallito Italiano, quién solo estuvo un par de días en la competencia, pues se había integrado el pasado lunes.

En esa oportunidad, los participantes en peligro de ser eliminados bailaron al ritmo del reguetón para salvarse. Lamentablemente, tanto la reconocida “chica tecnho” como Kathy Contreras obtuvieron el puntaje más bajo por lo que tuvieron que enfrentarse en los 45 segundos finales resultando como ganadora la ex Calle 7.

‘Zapallito Italiano’ se despidió de Aquí se baila entre lágrimas

Al entersarse que debia abandonar el programa conducido por Sergio Lagos, Ana María Muñoz se mostró produndamente conmovida. “Simplemente gracias” fueron sus primeras palabras tras conocer el resultado.

En ese momento, no pudo contener sus lágrimas y pidió perdón por eso. “No hay nada que perdonar, nos gustaría que esto fuera una fiesta permanente, pero es una competencia”, le contestó Lagos.

El gesto de Ana María Muñoz al conocer su eliminación en 'Aquí se baila'. Foto: Captura de video

Zapallito aprovechó para decir lo que aprendió en Aquí se baila. “Lo mejor que me llevo de acá, es que aprendí algo de todos mis compañeritos y ahora se los enseñaré a mis alumnas de la población chilena”, afirmó.

“Llevo muchos pasos nuevos”, expresó para despedirse de esta producción de Canal 13.

Esperó 20 años para una oportunidad como esta

La bailarina que se hizo famosa en la década de los ‘90 en el programa “Extra Jóvenes” iba a ingresar originalmente al estelar desde sus primeras semanas. Sin embargo se sometió a una cirugía estética tras una drástica pérdida de peso.

Cuando se confirmó su participación, en conversación con Página 7 Zapallito Italiano contó que “la producción me llamó el día antes de mi operación, y yo dije que no lo podía creer, porque yo había decretado que me iban a llamar. Yo creo en esas cosas, estaba preparada desde el programa de baile anterior, cuando lo vi lo dije”.

“Cuando les dije que no podía en ese momento, me dijeron ‘no te preocupes, nosotros te esperamos, te queremos en el programa’, y me esperaron dos meses para bailar. ¡Yo estaba saltando en una pata!”, agregó.

En esa línea, Muñoz aseguró que “esta es la oportunidad que quise hace 20 años, podríamos decir que llevo 20 años esperando esto. Yo creo que la producción de este programa está enfocada en el cuerpo positivo, y está dando la oportunidad de demostrar que no es necesario tener un cuerpo escultural para mostrar tu arte. Por eso me encanta el programa. Y yo no soy la típica flaca, pero estoy sana”.

“No vengo a ganarle a nadie, quiero disfrutar esta experiencia al máximo, aprender y superarme a mí misma. El nivel de los demás es de primera selección, yo sé que me estoy metiendo en las patas de los caballos. Pero yo siempre digo que puedo. Es maravilloso poder competir con este nivel de bailarines, es decir: ‘Aquí estoy yo, empoderada, perrísima, me lo creo todo’”, cerró.